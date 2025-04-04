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Kızılcık Şerbeti'nin 3 Sezondur İzlediğimiz Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

Kızılcık Şerbeti'nin 3 Sezondur İzlediğimiz Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.04.2025 - 15:46

Kızılcık Şerbeti sezon finali öncesi herkesi şaşırtan bir haberle gündem oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden 3 sezondur severek izlediğimiz başrol oyuncusu ayrılıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti sevenleri üzecek o haber...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, önemli bir ayrılıkla gündeme geldi.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, önemli bir ayrılıkla gündeme geldi.

Dizinin önemli karakterlerinden Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, üç sezon boyunca izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Ancak, dizinin hayranlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taşçıoğlu, senaryo gereği ekibe veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taşçıoğlu, senaryo gereği ekibe veda ediyor.

Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan bu ayrılığın, Pembe karakterinin hikayesinin sona ermesiyle ilgili olduğu açıklandı.

Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs'ta 103. bölümüyle sezon finaline girecek. Muhtemelen Pembe'yi sezon finalinden sonra göremeyeceğiz. Hoşça kal Pinko, seni özleyeceğiz!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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