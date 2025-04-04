Kızılcık Şerbeti'nin 3 Sezondur İzlediğimiz Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan bu ayrılığın, Pembe karakterinin hikayesinin sona ermesiyle ilgili olduğu açıklandı.

Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs'ta 103. bölümüyle sezon finaline girecek. Muhtemelen Pembe'yi sezon finalinden sonra göremeyeceğiz. Hoşça kal Pinko, seni özleyeceğiz!