Kızılcık Şerbeti'nin 3 Sezondur İzlediğimiz Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!
Kızılcık Şerbeti'nin 3 Sezondur İzlediğimiz Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti sezon finali öncesi herkesi şaşırtan bir haberle gündem oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden 3 sezondur severek izlediğimiz başrol oyuncusu ayrılıyor. İşte, Kızılcık Şerbeti sevenleri üzecek o haber...
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, önemli bir ayrılıkla gündeme geldi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taşçıoğlu, senaryo gereği ekibe veda ediyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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