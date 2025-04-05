Leman'la konuşan Kayhan'ın göndermesi de şu şekildeydi;

Kayhan heyecanla konuşurken 'Yalnız bizim havalı durmamız lazım Leman sana söylüyorum bak. Onun için de böyle hani konuşurken kelimeler arasında böyle bir İngilizce falan serpiştirelim' dedi.

Leman'ın 'Ben bilmiyorum ki ne diyeceğim Kayhan?' diye sorması üzerine göndermeye giren Kayhan'dan ' 'Pinky clouds' hani, yani bir 'cuteness', bir 'nice', bir 'cool' yani' çıkışı geldi. Kayhan, 'Hiçbir şey anlamadım' diyerek içimizi okuyan Leman'a 'Ya neyse genç kızlar anladı. Leman boş ver sen ezberle tamam mı?' ifadelerini kullandı.