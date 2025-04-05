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Gözden Kaçmadı: Kızılcık Şerbeti'nde Kayhan, Şeyma Subaşı'nın 'Pinky Clouds' Lafına Gönderme Yaptı!

Gözden Kaçmadı: Kızılcık Şerbeti'nde Kayhan, Şeyma Subaşı'nın 'Pinky Clouds' Lafına Gönderme Yaptı!

Şeyma Subaşı Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.04.2025 - 01:06

Ekranların gözde dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti her bölümüyle gündeme oturmayı başarıyor. Senaryosuyla tüm gözleri üzerine çeken popüler dizi, sosyal medyadaki olayları da takip ediyor. Daha önce art arda haberlerle gündem olan Dilan Polat'ı senaryosuna taşıyan Şerbo'nun son bölümünde de Şeyma Subaşı'ya gönderme yapıldı. Kayhan'ın 'pinky clouds' sözleriyle oklar direkt ünlü fenomene çevrildi.

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Show Tv ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Kızılcık Şerbeti hem oyuncu kadrosu hem de hareketli hikayesiyle her hafta trendlere yerleşiyor.

Show Tv ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Kızılcık Şerbeti hem oyuncu kadrosu hem de hareketli hikayesiyle her hafta trendlere yerleşiyor.

Cuma akşamları izleyenleri ekranlara kilitleyen Şerbo son olarak 95. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pembe'nin eşi Abdullah'ın kendisini yine öğrenmesiyle ortalığın fena karıştığı bölümde neler oldu neler!

Hatta bir kısa özet de geçelim; Kıvılcım'ın yaşadığı sağlık sorunu, bebeğe herhangi bir zarar vermeden atlatılır. Bu durum, başta Kıvılcım ve Ömer olmak üzere tüm aileyi sevince boğar. Doğa ve Fatih'in kalıcı olarak evlerine dönüşü, Pembe ve Nilay'ın elini güçlendirir. İkili, her fırsatta Doğa'ya baskı uygulamayı planlar. Öte yandan, tatil parasını geri almak için adımlar atan Doğa, bu süreçte başını yeniden belaya sokar. Nursema ve Firaz, Asude'nin yanında yaşamlarını sürdürürler. Firaz, eşine olan sevgisini her fırsatta gösterir ve ona güzel sürprizler yapar. Oteldeki hareketlilikten tedirgin olan Abdullah, Işıl ile birlikte yaşayabilecekleri bir ev kiralar. Işıl bu durumdan oldukça memnun olur. Nilay, Abdullah'ın sırrını bir süre saklar ancak sonunda dayanamaz ve Pembe'ye açıklar. Pembe, bu haber karşısında yıkılır ve hızla intikam almak için bir plan yapmaya başlar.

Kızılcık Şerbeti'nde karakterlerin hikayesi işlenirken, senaryoya gündemdeki olaylar da aktarılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde karakterlerin hikayesi işlenirken, senaryoya gündemdeki olaylar da aktarılıyor.

Örneğin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanıp aylar sonra cezaevinden çıkan Dilan Polat olayları, fenomen dizinin senaryosuna eklenmiş ve epey sağlam göndermeler yapılmıştı. 

Güncel olayları kaçırmayan dizi ekibi yine tam da bu konu üzerine bir adım daha attı. Geçtiğimiz aylarda her açıklamasıyla ayrı bir tartışma konusu olan Şeyma Subaşı'nın katıldığı bir programdaki sözleri yeniden masaya yatırıldı. Özel jetlerdeyken neyi paylaştığını anlatan Subaşı'nın 'Özel uçaktan mı koymuşum? Pinky clouds hani pembe bulutlara bakıyorum, evet özel uçak ama pembe bulutlar, yine orada hep böyle bir kindness, hep bir kibarlık, cuteness, hani be nice, be cool!' ifadeleri fena şekilde dile düşmüştü.

Sevilen dizinin son bölümün de tam da bu konuya değinildi. Bu kez Kayhan'dan Şeyma Subaşı'nın 'Pinky Clouds' lafına gönderme geldi.

Sevilen dizinin son bölümün de tam da bu konuya değinildi. Bu kez Kayhan'dan Şeyma Subaşı'nın 'Pinky Clouds' lafına gönderme geldi.

Leman'la konuşan Kayhan'ın göndermesi de şu şekildeydi;

Kayhan heyecanla konuşurken 'Yalnız bizim havalı durmamız lazım Leman sana söylüyorum bak. Onun için de böyle hani konuşurken kelimeler arasında böyle bir İngilizce falan serpiştirelim' dedi. 

Leman'ın 'Ben bilmiyorum ki ne diyeceğim Kayhan?' diye sorması üzerine göndermeye giren Kayhan'dan ' 'Pinky clouds' hani, yani bir 'cuteness', bir 'nice', bir 'cool' yani' çıkışı geldi. Kayhan, 'Hiçbir şey anlamadım' diyerek içimizi okuyan Leman'a 'Ya neyse genç kızlar anladı. Leman boş ver sen ezberle tamam mı?' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Kullanıcılardan gelen birkaç yorumu da buradan görebilirsiniz:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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