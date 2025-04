Örneğin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanıp aylar sonra cezaevinden çıkan Dilan Polat olayları, fenomen dizinin senaryosuna eklenmiş ve epey sağlam göndermeler yapılmıştı.

Güncel olayları kaçırmayan dizi ekibi yine tam da bu konu üzerine bir adım daha attı. Geçtiğimiz aylarda her açıklamasıyla ayrı bir tartışma konusu olan Şeyma Subaşı'nın katıldığı bir programdaki sözleri yeniden masaya yatırıldı. Özel jetlerdeyken neyi paylaştığını anlatan Subaşı'nın 'Özel uçaktan mı koymuşum? Pinky clouds hani pembe bulutlara bakıyorum, evet özel uçak ama pembe bulutlar, yine orada hep böyle bir kindness, hep bir kibarlık, cuteness, hani be nice, be cool!' ifadeleri fena şekilde dile düşmüştü.