Gözden Kaçmadı: Kızılcık Şerbeti'nde Kayhan, Şeyma Subaşı'nın 'Pinky Clouds' Lafına Gönderme Yaptı!
Gözden Kaçmadı: Kızılcık Şerbeti'nde Kayhan, Şeyma Subaşı'nın 'Pinky Clouds' Lafına Gönderme Yaptı!
Ekranların gözde dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti her bölümüyle gündeme oturmayı başarıyor. Senaryosuyla tüm gözleri üzerine çeken popüler dizi, sosyal medyadaki olayları da takip ediyor. Daha önce art arda haberlerle gündem olan Dilan Polat'ı senaryosuna taşıyan Şerbo'nun son bölümünde de Şeyma Subaşı'ya gönderme yapıldı. Kayhan'ın 'pinky clouds' sözleriyle oklar direkt ünlü fenomene çevrildi.
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Show Tv ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Kızılcık Şerbeti hem oyuncu kadrosu hem de hareketli hikayesiyle her hafta trendlere yerleşiyor.
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Kızılcık Şerbeti'nde karakterlerin hikayesi işlenirken, senaryoya gündemdeki olaylar da aktarılıyor.
Sevilen dizinin son bölümün de tam da bu konuya değinildi. Bu kez Kayhan'dan Şeyma Subaşı'nın 'Pinky Clouds' lafına gönderme geldi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Kullanıcılardan gelen birkaç yorumu da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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