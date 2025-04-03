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Partneri Aybüke Pusat'ın Boykot Yüzünden Kadrodan Çıkarılmasına Sessiz Kalan Tolga Sarıtaş'a Tepki Yağıyor!

Partneri Aybüke Pusat'ın Boykot Yüzünden Kadrodan Çıkarılmasına Sessiz Kalan Tolga Sarıtaş'a Tepki Yağıyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.04.2025 - 00:09

Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılması büyük ses getirdi. Pek çok ünlü isim Pusat'a desteklerini açıklarken, partneri Tolga Sarıtaş'ın konuya tamamen sessiz kalması eleştirilerin odağı haline geldi. 

Hiçbir paylaşım ya da açıklamada bulunmayan Sarıtaş'tan beklenmeyen bir hamle geldi ve kendisi Instagram'da yorumları sınırlandırdı. Bu adımdan sonra iyice dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş'ın hesabındaki son paylaşımların altına yağmur gibi tepki yağdı.

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Oyuncu Aybüke Pusat, gündemi çalkalayan boykot çağrılarına yönelik yaptığı paylaşım sonrası başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Oyuncu Aybüke Pusat, gündemi çalkalayan boykot çağrılarına yönelik yaptığı paylaşım sonrası başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT tarafından yapılan açıklamada “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”  ifadeleri yer almıştı. Ünlü oyuncunun açıklamada adı dahi geçmemişti. 

Bu süreçte Pusat'a destek yağarken, Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT ve Tabii platformunda yayınlanan dizilerin kadrolarından çıkarıldı. Hatta Cem Yiğit Üzümoğlu da boykot çağrısı sonrası gözaltına altındı ve geçtiğimiz saatlerde adli kontrol şartıyla sessiz kaldı.

Dizi kadrosundan çıkarılma kararının ardından sesler yükselirken Aybüke Pusat'ın partneri Tolga Sarıtaş'ın sessizliğini koruması ayrı bir mevzu oldu.

Dizi kadrosundan çıkarılma kararının ardından sesler yükselirken Aybüke Pusat'ın partneri Tolga Sarıtaş'ın sessizliğini koruması ayrı bir mevzu oldu.

Bundan yıllar önce Söz dizisinde de birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Aybüke Pusat için ne bir paylaşım ne de bir açıklama yapan Sarıtaş'ın sessizliği eleştirilerin de hedefi oldu. 

Konuya dair paylaşım yapmayan Tolga Sarıtaş'ın bir de üzerine Instagram hesabındaki gönderilerine yapılan yorumları sınırlandırması daha dikkat çeker bir hal aldı.

Yorum sınırlarına aldırış etmeyen sosyal medya kullanıcıları Tolga Sarıtaş'a epey tepki gösterdi!

Yorum sınırlarına aldırış etmeyen sosyal medya kullanıcıları Tolga Sarıtaş'a epey tepki gösterdi!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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