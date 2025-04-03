TRT tarafından yapılan açıklamada “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” ifadeleri yer almıştı. Ünlü oyuncunun açıklamada adı dahi geçmemişti.

Bu süreçte Pusat'a destek yağarken, Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT ve Tabii platformunda yayınlanan dizilerin kadrolarından çıkarıldı. Hatta Cem Yiğit Üzümoğlu da boykot çağrısı sonrası gözaltına altındı ve geçtiğimiz saatlerde adli kontrol şartıyla sessiz kaldı.