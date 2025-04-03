Partneri Aybüke Pusat'ın Boykot Yüzünden Kadrodan Çıkarılmasına Sessiz Kalan Tolga Sarıtaş'a Tepki Yağıyor!
Partneri Aybüke Pusat'ın Boykot Yüzünden Kadrodan Çıkarılmasına Sessiz Kalan Tolga Sarıtaş'a Tepki Yağıyor!
Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılması büyük ses getirdi. Pek çok ünlü isim Pusat'a desteklerini açıklarken, partneri Tolga Sarıtaş'ın konuya tamamen sessiz kalması eleştirilerin odağı haline geldi.
Hiçbir paylaşım ya da açıklamada bulunmayan Sarıtaş'tan beklenmeyen bir hamle geldi ve kendisi Instagram'da yorumları sınırlandırdı. Bu adımdan sonra iyice dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş'ın hesabındaki son paylaşımların altına yağmur gibi tepki yağdı.
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Oyuncu Aybüke Pusat, gündemi çalkalayan boykot çağrılarına yönelik yaptığı paylaşım sonrası başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Dizi kadrosundan çıkarılma kararının ardından sesler yükselirken Aybüke Pusat'ın partneri Tolga Sarıtaş'ın sessizliğini koruması ayrı bir mevzu oldu.
Yorum sınırlarına aldırış etmeyen sosyal medya kullanıcıları Tolga Sarıtaş'a epey tepki gösterdi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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