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Argo Konuştu: Oyuncuların TRT'den Çıkarılmasına Fena Öfkelenen Şahan Gökbakar Yapımcılara Zehir Kustu!

Argo Konuştu: Oyuncuların TRT'den Çıkarılmasına Fena Öfkelenen Şahan Gökbakar Yapımcılara Zehir Kustu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.04.2025 - 21:17

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulduğu boykot gündemde büyük ses getirdi. Pek çok ünlü isim de hesaplarından boykot çağrısında bulundu. Aybüke Pusat paylaşımı nedeniyle TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Ünlü oyuncudan sonra Boran Kuzum, Furkan Andıç ve  Başak Gümülcinelioğlu da TRT yapımlarının kadrosundan çıkarıldı. 

Ünlü oyuncular hakkında verilen bu kararlar ünlülerin tepkisini çekti. Bu isimlerin başında gelen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında yapımcılara ateş püskürdü!

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Aybüke Pusat sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı sonrası TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Aybüke Pusat sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı sonrası TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Instagram hesaplarından gündeme dair olaylara sessiz kalmayan Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu rol aldıkları TRT dizilerinin kadrolarından çıkarıldı. 

Ünlü oyuncuların yapımların kadrodan çıkarılmasına yönelik tepkiler de çığ gibi büyümeye başladı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da tüm bu yaşananlara sessiz kalmayan isimlerin arasında yer aldı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da tüm bu yaşananlara sessiz kalmayan isimlerin arasında yer aldı.

Geçtiğimiz gün TRT'ye göndermede bulunup Muse grubunun Türkiye'yi rotasından çıkarmasını 'Sana da TRT kapıları kapandı Muse' şeklinde yorumlayan Gökbakar, bu kez yapımcılara çok sert çıktı.

"#adalet #hak #hukuk" notuyla Instagram hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar argo kullanarak fena patladı.

"#adalet #hak #hukuk" notuyla Instagram hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar argo kullanarak fena patladı.

'Sayelerinde para kazandığınız, projelerinizi kabul ettirdiğiniz ve dizinizde oynasın diye bir tarafını yaladığınız oyuncularınızı en ufak baskıda, rica veya telefonda satan, yalnız bırakan ve işlerine son veren yapımcılar siz de biraz adam ve omurgalı olun...'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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