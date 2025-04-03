Argo Konuştu: Oyuncuların TRT'den Çıkarılmasına Fena Öfkelenen Şahan Gökbakar Yapımcılara Zehir Kustu!
Argo Konuştu: Oyuncuların TRT'den Çıkarılmasına Fena Öfkelenen Şahan Gökbakar Yapımcılara Zehir Kustu!
2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulduğu boykot gündemde büyük ses getirdi. Pek çok ünlü isim de hesaplarından boykot çağrısında bulundu. Aybüke Pusat paylaşımı nedeniyle TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Ünlü oyuncudan sonra Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT yapımlarının kadrosundan çıkarıldı.
Ünlü oyuncular hakkında verilen bu kararlar ünlülerin tepkisini çekti. Bu isimlerin başında gelen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında yapımcılara ateş püskürdü!
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Aybüke Pusat sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı sonrası TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da tüm bu yaşananlara sessiz kalmayan isimlerin arasında yer aldı.
"#adalet #hak #hukuk" notuyla Instagram hesabından paylaşım yapan Şahan Gökbakar argo kullanarak fena patladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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