İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra hareketlenen gündemle birlikte protestolar da aldı başını yürüdü. Sürece dair pek çok ünlü isim tepki gösterirken bazıları da sessiz kalmayı tercih etti. Bu isimlerden biri de konuya dair bir açıklamada bulunmayan stand-up komedyeni Gökhan Ünver oldu. Kendisi tepkisiz kaldığı için binlerce takipçi kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde de bir olay daha yaşanmış ve Sergen Deveci'nin Niğde'deki stand-up gösterisi iptal edilmişti. Sahnesi iptal edilen Sergen Deveci, X hesabından paylaşım yaparak Gökhan Ünver'e seslendi.