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Niğde Belediyesi Tarafından Gösterisi İptal Edilen Sergen Deveci Çareyi Gökhan Ünver'e Seslenmekte Buldu!

Niğde Belediyesi Tarafından Gösterisi İptal Edilen Sergen Deveci Çareyi Gökhan Ünver'e Seslenmekte Buldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.04.2025 - 19:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra hareketlenen gündemle birlikte protestolar da aldı başını yürüdü. Sürece dair pek çok ünlü isim tepki gösterirken bazıları da sessiz kalmayı tercih etti. Bu isimlerden biri de konuya dair bir açıklamada bulunmayan stand-up komedyeni Gökhan Ünver oldu. Kendisi tepkisiz kaldığı için binlerce takipçi kaybetti. 

Geçtiğimiz günlerde de bir olay daha yaşanmış ve Sergen Deveci'nin Niğde'deki stand-up gösterisi iptal edilmişti. Sahnesi iptal edilen Sergen Deveci, X hesabından paylaşım yaparak Gökhan Ünver'e seslendi.

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Stand-up komedyeni Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreç hakkında tek bir yorum yapmayan isimlerden olmuştu.

Stand-up komedyeni Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreç hakkında tek bir yorum yapmayan isimlerden olmuştu.

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Ünver'in, herhangi bir şekilde tepki göstermemesi takipçileri tarafından büyük tepki görmüştü. Hatta kendisi bir haftada 250 bini aşkın takipçi kaybetmişti.

Sessizliğinin devam ettiği günlerde takipçi kaybını tiye alan bir 'bayram paylaşımı' da yapması daha da göze batmıştı. Tavırları yüzünden gündeme bomba gibi düşen Gökhan Ünver bu dönemle en çok linçlenen isimlerden biri olmuştu.

Bu günlerde dikkat çeken isimlerden bir diğeri de komedyen Sergen Deveci olmuştu.

Bu günlerde dikkat çeken isimlerden bir diğeri de komedyen Sergen Deveci olmuştu.

Gündemdeki olaylara karşı yaptığı göndermelerde sosyal medyada adından bahsettirmeye başlayan Deveci hakkında da bir gelişme yaşandı.

“Omurgası yok, duramıyor ayakta.” ifadelerini kullandığı videoyla dikkat çeken Sergen Deveci'nin 11 Nisan'da Niğde'de yapacağı gösterisi iptal edildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 'Programın zaten bizimle bir alakası yoktu, lakin program için Belediyemizin salonunu kiralamak istemişlerdi. Yasal sorumluluklarını yerine getirmedikleri için salon tahsisi iptal edildi.' ifadelerini kullandı.

Detaylar...

Sergen Deveci de geçtiğimiz saatlerde X hesabı üzerinden paylaşım yaparak meslektaşı Gökhan Ünver'e seslendi.

Sergen Deveci de geçtiğimiz saatlerde X hesabı üzerinden paylaşım yaparak meslektaşı Gökhan Ünver'e seslendi.
twitter.com

Sergen Deveci 'Gökhan Ünver beni ara bari başkan. Ne yapılır ne edilir hiç bilmiyorum' dedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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