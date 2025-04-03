Niğde Belediyesi Tarafından Gösterisi İptal Edilen Sergen Deveci Çareyi Gökhan Ünver'e Seslenmekte Buldu!
Niğde Belediyesi Tarafından Gösterisi İptal Edilen Sergen Deveci Çareyi Gökhan Ünver'e Seslenmekte Buldu!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra hareketlenen gündemle birlikte protestolar da aldı başını yürüdü. Sürece dair pek çok ünlü isim tepki gösterirken bazıları da sessiz kalmayı tercih etti. Bu isimlerden biri de konuya dair bir açıklamada bulunmayan stand-up komedyeni Gökhan Ünver oldu. Kendisi tepkisiz kaldığı için binlerce takipçi kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde de bir olay daha yaşanmış ve Sergen Deveci'nin Niğde'deki stand-up gösterisi iptal edilmişti. Sahnesi iptal edilen Sergen Deveci, X hesabından paylaşım yaparak Gökhan Ünver'e seslendi.
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Stand-up komedyeni Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreç hakkında tek bir yorum yapmayan isimlerden olmuştu.
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Bu günlerde dikkat çeken isimlerden bir diğeri de komedyen Sergen Deveci olmuştu.
Sergen Deveci de geçtiğimiz saatlerde X hesabı üzerinden paylaşım yaparak meslektaşı Gökhan Ünver'e seslendi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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