Bu isimlerden bir tanesi de ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu oldu. Rol aldığı yapımlar ve sunduğu programlar kadar markaların da ilgi gösterdiği ünlü isim hakkında Birsen Altuntaş geçtiğimiz saatlerde bir son dakika bilgisi paylaştı. Kulislerde sızan bilgiye göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil markası olan TOGG’un reklam yüzü olduğu öne sürüldü. Önemli bir anlaşmaya imza attığı konuşulan Kenan İmirzalıoğlu'nun nasıl bir reklam filminde oynayacağı da gündem konusu oldu.