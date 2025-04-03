Kulislerden Sızdı: Kenan İmirzalıoğlu'nun TOGG’un Reklam Yüzü Olacağı Ortaya Çıktı!
Kulislerden Sızdı: Kenan İmirzalıoğlu'nun TOGG’un Reklam Yüzü Olacağı Ortaya Çıktı!
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemler devam ederken günden güne alevlenen boykot listeleri de gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin boykot çağrıları sonrası kadrodan çıkarılmalar ve gözaltılar peş peşe geliyor.
Boykot paylaşımlarında bulunan ünlüler kadar sessiz kalan ünlü isimler de öne çıkıyor. Bu isimlerden biri de son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun TOGG'un reklam yüzü olduğu bilgisi yayıldı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot listeleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok ünlü isim 2 Nisan'da tüketim boykotu çağrısında bulundu.
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Sayısız ünlü isim paylaşım yapmayı tercih ederken, konuya dair görüşünü belli etmek istemeyenler de oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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