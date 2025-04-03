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Kulislerden Sızdı: Kenan İmirzalıoğlu'nun TOGG’un Reklam Yüzü Olacağı Ortaya Çıktı!

Kulislerden Sızdı: Kenan İmirzalıoğlu'nun TOGG’un Reklam Yüzü Olacağı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.04.2025 - 17:20

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemler devam ederken günden güne alevlenen boykot listeleri de gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin boykot çağrıları sonrası kadrodan çıkarılmalar ve gözaltılar peş peşe geliyor. 

Boykot paylaşımlarında bulunan ünlüler kadar sessiz kalan ünlü isimler de öne çıkıyor. Bu isimlerden biri de son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun TOGG'un reklam yüzü olduğu bilgisi yayıldı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot listeleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok ünlü isim 2 Nisan'da tüketim boykotu çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot listeleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok ünlü isim 2 Nisan'da tüketim boykotu çağrısında bulundu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat da sosyal medya hesabından ülkede satın alımların durdurulacağı boykotuna yönelik paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu yaptığı boykot çağrısı sonrasında dizi kadrosundan, adı bile geçmeyen bir açıklamayla çıkarıldı.

Sayısız ünlü isim paylaşım yapmayı tercih ederken, konuya dair görüşünü belli etmek istemeyenler de oldu.

Sayısız ünlü isim paylaşım yapmayı tercih ederken, konuya dair görüşünü belli etmek istemeyenler de oldu.

Bu isimlerden bir tanesi de ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu oldu. Rol aldığı yapımlar ve sunduğu programlar kadar markaların da ilgi gösterdiği ünlü isim hakkında Birsen Altuntaş geçtiğimiz saatlerde bir son dakika bilgisi paylaştı. Kulislerde sızan bilgiye göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobil markası olan TOGG’un reklam yüzü olduğu öne sürüldü. Önemli bir anlaşmaya imza attığı konuşulan Kenan İmirzalıoğlu'nun nasıl bir reklam filminde oynayacağı da gündem konusu oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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