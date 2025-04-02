CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de açıkladığı boykot listesi büyük ses getirdi. Sosyal medyanın da gündemine oturan listenin ardından bir de '2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz' eylemi başladı. Birçok ünlü isim boykota destek veren paylaşımlarda bulundu.

Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat ise boykot paylaşımı yaptığı için TRT 1 yapımının kadrosundan çıkarıldı. Bu olayın hemen ardından bir paylaşım da Teşkilat'ın eski başrolü Çağlar Ertuğrul'dan geldi!