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Aybüke Pusat'a Destek Gibi: Eski Teşkilat Dizisi Oyuncusu Çağlar Ertuğrul Boykot Çağrısında Bulundu!

Aybüke Pusat'a Destek Gibi: Eski Teşkilat Dizisi Oyuncusu Çağlar Ertuğrul Boykot Çağrısında Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.04.2025 - 16:33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de açıkladığı boykot listesi büyük ses getirdi. Sosyal medyanın da gündemine oturan listenin ardından bir de '2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz' eylemi başladı. Birçok ünlü isim boykota destek veren paylaşımlarda bulundu. 

Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat ise boykot paylaşımı yaptığı için TRT 1 yapımının kadrosundan çıkarıldı. Bu olayın hemen ardından bir paylaşım da Teşkilat'ın eski başrolü Çağlar Ertuğrul'dan geldi!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke gündemi ayağa kalktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı sosyal medyada da epey büyüdü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke gündemi ayağa kalktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı sosyal medyada da epey büyüdü.

Buna yönelik olarak 2 Nisan Çarşamba günü 'satın alım yapmıyoruz' boykotu başlatıldı. Pek çok ünlü isim boykot çağrısında bulundu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat da yaptığı çağrı yüzünden bir kesim tarafından hedef gösterildi.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat da yaptığı çağrı yüzünden bir kesim tarafından hedef gösterildi.

Bu yaşananların ardından TRT, ünlü oyuncuyu Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı. Yapılan açıklamada ünlü oyuncunun adının dahi geçmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyaya damga vuran olayın ardından Pusat'a destek paylaşımları geldi.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olaydan dakikalar sonra Teşkilat'ın eski başrolü Çağlar Ertuğrul'dan boykot çağrılarına destek olan bir paylaşım geldi.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olaydan dakikalar sonra Teşkilat'ın eski başrolü Çağlar Ertuğrul'dan boykot çağrılarına destek olan bir paylaşım geldi.

Son olarak Kalpazan dizisinde rol alan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, Instagram hesabından 1990 yapımı Goodfellas adlı ikonik filmden bir kesit paylaştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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