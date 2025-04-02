Olası Senaryoları Saydı: Yapay Zeka Aybüke Pusat'ın Teşkilat Dizisinden Nasıl Ayrılacağını Tahmin Etti!
TRT 1 dizisi Teşkilat'ta 'Neslihan/Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından 2 Nisan tüketim boykotu çağrısı yapan ünlü isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı bir kesim tarafından da hedef gösterildi. Geçtiğimiz saatlerde TRT yaptığı bir açıklamayla Aybüke Pusat'ın Teşkilat kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu kararın ardından ünlülerden ve sosyal medya kullanıcılarından ünlü oyuncuya destek paylaşımları art arda gelmeye başladı.
Öte yandan merak edilenlerden bir tanesi de Aybüke Pusat'ın Teşkilat'ın yeni bölümünde nasıl kadrodan çıkarılacağı konusu oldu. Biz de bu konuyu yapay zekaya sorduk. Yapay zeka da Aybüke Pusat'ın diziye nasıl veda edeceğine yönelik senaryo ihtimallerini tek tek sıraladı.
Gelin tüm detayları birlikte görelim...
Yeni Bir Göreve Atanması
Şehit Edilmesi, Suikasta Uğraması veya Kayıplara Karışması
Gizli Göreve Gönderilmesi
Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alınması
İstifa Ederek Sivil Hayata Dönmesi
Taraf Değiştirme / İhanet Senaryosu
Kaçırılması / Esir Düşmesi
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