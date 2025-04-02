TRT 1 dizisi Teşkilat'ta 'Neslihan/Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından 2 Nisan tüketim boykotu çağrısı yapan ünlü isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı bir kesim tarafından da hedef gösterildi. Geçtiğimiz saatlerde TRT yaptığı bir açıklamayla Aybüke Pusat'ın Teşkilat kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu kararın ardından ünlülerden ve sosyal medya kullanıcılarından ünlü oyuncuya destek paylaşımları art arda gelmeye başladı.

Öte yandan merak edilenlerden bir tanesi de Aybüke Pusat'ın Teşkilat'ın yeni bölümünde nasıl kadrodan çıkarılacağı konusu oldu. Biz de bu konuyu yapay zekaya sorduk. Yapay zeka da Aybüke Pusat'ın diziye nasıl veda edeceğine yönelik senaryo ihtimallerini tek tek sıraladı.

Gelin tüm detayları birlikte görelim...