2 Nisan tüketim boykotu için Instagram hesabından çağrıda bulunan ünlü isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde TRT tarafından yapılan bir açıklamayla dizi kadrosundan çıkarıldı. Pusat'ın adının dahi geçmediği bir açıklama sonrası kadro dışı edilmesine tepki yağdı.

Sosyal medyanın gündemine oturan ünlü oyuncunun Instagram'da takipçileri de hızla artmaya başladı. Öte yandan Aybüke Pusat'ın son paylaşımı altına pek çok destek paylaşımı yağdı.