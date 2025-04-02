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Takipçisi Hızla Artıyor: Boykot Çağrısı Yüzünden Teşkilat’tan Çıkarılan Aybüke Pusat'a Sahip Çıkılıyor!

Takipçisi Hızla Artıyor: Boykot Çağrısı Yüzünden Teşkilat’tan Çıkarılan Aybüke Pusat'a Sahip Çıkılıyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.04.2025 - 17:37

2 Nisan tüketim boykotu için Instagram hesabından çağrıda bulunan ünlü isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde TRT tarafından yapılan bir açıklamayla dizi kadrosundan çıkarıldı. Pusat'ın adının dahi geçmediği bir açıklama sonrası kadro dışı edilmesine tepki yağdı. 

Sosyal medyanın gündemine oturan ünlü oyuncunun Instagram'da takipçileri de hızla artmaya başladı. Öte yandan Aybüke Pusat'ın son paylaşımı altına pek çok destek paylaşımı yağdı.

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Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü olarak karşımıza çıkıyordu.

Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü olarak karşımıza çıkıyordu.

Dizide 'Neslihan Erdemsoy/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncu birçok meslektaşı gibi Instagram hesabından 2 Nisan günü tüketim boykotu için çağrı yapmıştı.

Bu paylaşım sonrası bir kesim tarafından hedef olarak gösterilen Aybüke Pusat kısa sürede sosyal medyanın trendleri arasına girdi. Geçtiğimiz saatlerde TRT tarafından bir açıklama yapıldı.

Aybüke Pusat'ın adı dahi anılmadan yapılan açıklama sonrası ünlü oyuncu kadrodan çıkarıldı!

Aybüke Pusat'ın TRT 1 dizisi Teşkilat'ın oyuncu kadrosundan çıkarılması ortalığı bir kez daha ayağa kaldırdı.

Aybüke Pusat'ın TRT 1 dizisi Teşkilat'ın oyuncu kadrosundan çıkarılması ortalığı bir kez daha ayağa kaldırdı.

Yaşananlara sessiz kalmayan büyük bir kitleyse soluğu sosyal medya hesaplarında aldı. Başta meslektaşı olan oyuncular olmak üzere pek çok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı Aybüke Pusat'a destek paylaşımlarında bulundu. 

TRT açıklamasından önce Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Aybüke Pusat'ın takipçi de hızla artmaya başladı. Şu anda güncel takipçi sayısı 4.3 milyona ulaştı!

Instagram kullanıcıları da henüz açıklama yapmayan Aybüke Pusat'ın son postunun altına giderek ünlü oyuncuya destek paylaşımlarında bulundu!

Instagram kullanıcıları da henüz açıklama yapmayan Aybüke Pusat'ın son postunun altına giderek ünlü oyuncuya destek paylaşımlarında bulundu!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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