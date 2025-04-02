Takipçisi Hızla Artıyor: Boykot Çağrısı Yüzünden Teşkilat’tan Çıkarılan Aybüke Pusat'a Sahip Çıkılıyor!
Takipçisi Hızla Artıyor: Boykot Çağrısı Yüzünden Teşkilat’tan Çıkarılan Aybüke Pusat'a Sahip Çıkılıyor!
2 Nisan tüketim boykotu için Instagram hesabından çağrıda bulunan ünlü isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde TRT tarafından yapılan bir açıklamayla dizi kadrosundan çıkarıldı. Pusat'ın adının dahi geçmediği bir açıklama sonrası kadro dışı edilmesine tepki yağdı.
Sosyal medyanın gündemine oturan ünlü oyuncunun Instagram'da takipçileri de hızla artmaya başladı. Öte yandan Aybüke Pusat'ın son paylaşımı altına pek çok destek paylaşımı yağdı.
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Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü olarak karşımıza çıkıyordu.
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Aybüke Pusat'ın TRT 1 dizisi Teşkilat'ın oyuncu kadrosundan çıkarılması ortalığı bir kez daha ayağa kaldırdı.
Instagram kullanıcıları da henüz açıklama yapmayan Aybüke Pusat'ın son postunun altına giderek ünlü oyuncuya destek paylaşımlarında bulundu!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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