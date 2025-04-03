'Herkese merhabalar.

Bir süredir (uzunca bir süredir) sosyal medyada aktif olmamam sebebiyle gündemle ilgili konularda da 'sosyal medyadaki' sessizliğimi korudum ve kendi fikirlerimi yaşamaya ve anlatmaya bu zaman kadar var olduğum biçimde devam ettim.

Gelinen noktada görüyorum ki sosyal medyanın gücünü sadece ben görememişim.

Öncelikle, bu sebepten de olsa, sessiz görünerek yanında olamadığım tüm kardeşlerimden, arkadaşlarımdan, büyüklerimden özür diliyorum.

Ben, 'Adalet'in herkes için eşit ve vazgeçilmez bir hak olduğuna inanıyorum. Bu inancı savunmaya da devam edeceğim'