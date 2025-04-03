Boykot Çağrısı Yüzünden TRT Dizisinden Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'nun Eşinden Anlamlı Destek!
Boykot Çağrısı Yüzünden TRT Dizisinden Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'nun Eşinden Anlamlı Destek!
Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonra TRT dizisi Teşkilat'tan çıkarılması gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncuya peş peşe destek geldi. Daha sonra Furkan Andıç ve Boran Kuzum da paylaşımları yüzünden TRT dizilerinden çıkarıldı. Son olarak da Başak Gümülcinelioğlu 'Muhabir'in kadrosundan çıkarıldı.
Geçtiğimiz saatlerde Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi Çağrı Çıtanak'dan anlamlı bir destek paylaşımı geldi.
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Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Yaşananlardan sonra Aybüke Pusat'a destek olan ve boykot çağrısında bulunan isimler arasında yer alan Furkan Andıç ve Boran Kuzum da rol aldıkları TRT Tabii dizilerinden çıkarılmıştı.
Ünlü oyuncunun eşi Çağrı Çıtanak da sosyal medyadan ilk kez açıklama yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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