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Boykot Çağrısı Yüzünden TRT Dizisinden Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'nun Eşinden Anlamlı Destek!

Boykot Çağrısı Yüzünden TRT Dizisinden Çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu'nun Eşinden Anlamlı Destek!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.04.2025 - 18:19

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonra TRT dizisi Teşkilat'tan çıkarılması gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncuya peş peşe destek geldi. Daha sonra Furkan Andıç ve Boran Kuzum da paylaşımları yüzünden TRT dizilerinden çıkarıldı. Son olarak da Başak Gümülcinelioğlu 'Muhabir'in kadrosundan çıkarıldı. 

Geçtiğimiz saatlerde  Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi Çağrı Çıtanak'dan anlamlı bir destek paylaşımı geldi.

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Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrasında TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Dizide 'Neslihan Erdemsoy/Tuna' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, birçok meslektaşı ve ünlü isim gibi Instagram hesabından 2 Nisan günü yapılacak olan tüketim boykotu için çağrıda bulunmuştu.

Boykot çağrısı yüzünden bir kesim tarafından hedef haline gelen Aybüke Pusat, gazeteci Cem Küçük tarafından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya da şikayet edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen TRT, Pusat'ın adını dahi kullanmadıkları bir açıklamayla ünlü oyuncuyu kadrodan çıkarmıştı.

Açıklamanın tamamını da içeriğimizde vermiştik:

Yaşananlardan sonra Aybüke Pusat'a destek olan ve boykot çağrısında bulunan isimler arasında yer alan Furkan Andıç ve Boran Kuzum da rol aldıkları TRT Tabii dizilerinden çıkarılmıştı.

Yaşananlardan sonra Aybüke Pusat'a destek olan ve boykot çağrısında bulunan isimler arasında yer alan Furkan Andıç ve Boran Kuzum da rol aldıkları TRT Tabii dizilerinden çıkarılmıştı.

Yine desteklerini esirgemeyen Rojda Demirer, Alican Yücesoy ve Berna Laçin'in ise X hesapları kapatılırken, Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı. Kendisi geçtiğimiz saatlerde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Daha sonra yeni bir gelişme daha yaşanmış ve Furkan Andıç'la birlikte Muhabir dizisinde rol alan Başak Gümülcinelioğlu da diziden çıkarıldı.

Kadroya bir hafta önce dahil olan Gümülcinelioğlu'nun TRT Tabii'den çıkarılması da büyük ses getirdi.

Ünlü oyuncunun eşi Çağrı Çıtanak da sosyal medyadan ilk kez açıklama yaptı.

Ünlü oyuncunun eşi Çağrı Çıtanak da sosyal medyadan ilk kez açıklama yaptı.

'Herkese merhabalar.

Bir süredir (uzunca bir süredir) sosyal medyada aktif olmamam sebebiyle gündemle ilgili konularda da 'sosyal medyadaki' sessizliğimi korudum ve kendi fikirlerimi yaşamaya ve anlatmaya bu zaman kadar var olduğum biçimde devam ettim.

Gelinen noktada görüyorum ki sosyal medyanın gücünü sadece ben görememişim.

Öncelikle, bu sebepten de olsa, sessiz görünerek yanında olamadığım tüm kardeşlerimden, arkadaşlarımdan, büyüklerimden özür diliyorum.

Ben, 'Adalet'in herkes için eşit ve vazgeçilmez bir hak olduğuna inanıyorum. Bu inancı savunmaya da devam edeceğim'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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