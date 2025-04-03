Aybüke Pusat'ın Ardından Başak Gümülcinelioğlu da Boykot Çağrısı Sebebiyle TRT Dizisinden Çıkarıldı
Aybüke Pusat'ın Ardından Başak Gümülcinelioğlu da Boykot Çağrısı Sebebiyle TRT Dizisinden Çıkarıldı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Aybüke Pusat'ın ardından Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT dizilerinden boykot çağrısı sebebiyle çıkarılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başak Gümülcinelioğlu da Furkan Andıç'la birlikte rol aldığı Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı nedeniyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Boykot çağrısında bulunan isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başak Gümülcinelioğlu da Muhabir dizisinden çıkarıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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