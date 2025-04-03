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Aybüke Pusat'ın Ardından Başak Gümülcinelioğlu da Boykot Çağrısı Sebebiyle TRT Dizisinden Çıkarıldı

Aybüke Pusat'ın Ardından Başak Gümülcinelioğlu da Boykot Çağrısı Sebebiyle TRT Dizisinden Çıkarıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.04.2025 - 14:55

Aybüke Pusat'ın ardından Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT dizilerinden boykot çağrısı sebebiyle çıkarılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başak Gümülcinelioğlu da Furkan Andıç'la birlikte rol aldığı Muhabir dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı nedeniyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı nedeniyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Ona destek olan ve boykot çağrısında bulunan Furkan Andıç ve Boran Kuzum da rol aldıkları TRT Tabii dizilerinden çıkarılmıştı. Destek veren oyunculardan Rojda Demirer, Alican Yücesoy ve Berna Laçin'in X hesapları kapatılırken, Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı.

Boykot çağrısında bulunan isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başak Gümülcinelioğlu da Muhabir dizisinden çıkarıldı.

Boykot çağrısında bulunan isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başak Gümülcinelioğlu da Muhabir dizisinden çıkarıldı.

Boykota ve Aybüke Pusat'a destek veren oyuncular da TRT yapımı dizilerden atılırken, Furkan Andıç'la birlikte Muhabir dizisinde rol alan ve kadroya bir hafta önce katılan Başak Gümülcinelioğlu da diziden çıkarıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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