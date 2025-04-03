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TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'dan İlk Paylaşım Geldi

TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'dan İlk Paylaşım Geldi

TRT Teşkilat Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.04.2025 - 14:26 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 14:28

Boran Kuzum, 2 Nisan boykotuyla ilgili paylaşım yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden atılmasının ardından ona destek olmuş ve hemen ardından TRT Tabii'deki yayınlanacak olan dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Boran Kuzum, söz konusu gelişme sonrası ilk paylaşımını yaptı.

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Boran Kuzum, eski rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı nedeniyle TRT'de yayınlanan Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasıyla hemen destek paylaşımı yapmıştı.

Boran Kuzum, eski rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı nedeniyle TRT'de yayınlanan Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasıyla hemen destek paylaşımı yapmıştı.

Kendisi de TRT'nin Tabii platformunda yayınlanacak olan 'Bir Ruh Masalı' dizisinin kadrosunda yer alan Kuzum, Aybüke Pusat için “Canım, güzel insan” notuyla destek paylaşımında bulunmuştu. Kuzum bu paylaşımın hemen ardından ise meslektaşının kaderini yaşadı.

TRT, Boran Kuzum’a “gündem nedeniyle” projede kendisiyle çalışılamayacağı bildirerek genç oyuncuyu kadrodan çıkardı.

Dün (2 Nisan) yaşanan gelişmelerin ardından Boran Kuzum'dan ilk paylaşım geldi.

Dün (2 Nisan) yaşanan gelişmelerin ardından Boran Kuzum'dan ilk paylaşım geldi.

Gökyüzü fotoğrafı paylaşan Boran Kuzum, 'Desteğiniz için, yanız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler.' notuyla kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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