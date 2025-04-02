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Kıvanç Tatlıtuğ, TRT Dizilerinden Atılan Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'a Destek Verdi

Kıvanç Tatlıtuğ, TRT Dizilerinden Atılan Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'a Destek Verdi

Kıvanç Tatlıtuğ Boykot
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.04.2025 - 00:15

Aybüke Pusat ve Boran Kuzum, ülke genelindeki boykota çağrıda bulundukları paylaşımlar nedeniyle TRT tarafından yer aldıkları dizilerden çıkarıldılar. Kuzum ve Pusat'ın yaşadıkları sonrasında sosyal medyadan pek çok ünlü isim tepki paylaşımları yaparken bunlardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelindeki boykot hareketine destek veren Aybüke Pusat ve Boran Kuzum rol aldıkları dizilerden çıkarılmalarıyla gündemde.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelindeki boykot hareketine destek veren Aybüke Pusat ve Boran Kuzum rol aldıkları dizilerden çıkarılmalarıyla gündemde.

Teşkilat dizisinde Neslihan'ı canlandıran Pusat, Instagram hesabından yaptığı boykot çağrısı sonrası TRT Genel Müdürü'nün paylaşımıyla Teşkilat dizisinden atılırken Boran Kuzum, hem boykot çağrısı yapıp hem de diziden atılan Pusat'a destek paylaşımında bulunmuştu. TRT Tabii dizisiyle anlaşan Kuzum, sete çıkamadan diziden çıkarıldı.

İki oyuncunun başına gelenler sonrasında sosyal medyadan destek paylaşımları yağmaya başladı. Bu paylaşımlardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Oyuncular Sendikası'nın destek paylaşımını Instagram hesabından yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Oyuncular Sendikası'nın destek paylaşımını Instagram hesabından yayınladı.

Tatlıtuğ paylaşımında 'Oyuncu arkadaşlarımın yanındayım' ifadesini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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