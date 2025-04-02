Kıvanç Tatlıtuğ, TRT Dizilerinden Atılan Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'a Destek Verdi
Kıvanç Tatlıtuğ, TRT Dizilerinden Atılan Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'a Destek Verdi
Aybüke Pusat ve Boran Kuzum, ülke genelindeki boykota çağrıda bulundukları paylaşımlar nedeniyle TRT tarafından yer aldıkları dizilerden çıkarıldılar. Kuzum ve Pusat'ın yaşadıkları sonrasında sosyal medyadan pek çok ünlü isim tepki paylaşımları yaparken bunlardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelindeki boykot hareketine destek veren Aybüke Pusat ve Boran Kuzum rol aldıkları dizilerden çıkarılmalarıyla gündemde.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Oyuncular Sendikası'nın destek paylaşımını Instagram hesabından yayınladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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