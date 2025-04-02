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RTÜK Başkanı'ndan ATV’ye Derbi Boykotu Paylaşımları Sonrası Reyting Açıklaması!

RTÜK Başkanı'ndan ATV’ye Derbi Boykotu Paylaşımları Sonrası Reyting Açıklaması!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.04.2025 - 23:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ATV'den yayınlanacak olması nedeniyle kanala boykot çağrısı yaptı. Maç sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, derbi maçında ATV'ye yönelik boykot çağrısının ardından reytinglerle ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: https://x.com/ebekirsahin/status/1907...
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Özel'in boykot listesinde ATV de vardı. ATV'de yayınlanacak derbi maçı da boykota dahil edildi.

Özel'in boykot listesinde ATV de vardı. ATV'de yayınlanacak derbi maçı da boykota dahil edildi.

ATV ve A Haber üzerinden Ekrem İmamoğlu ile CHP’ye yönelik iftiraları hatırlatan Özel, reytinglerin reklam gelirlerini artırdığına dikkat çekerek, 'ATV’yi açtıkça para kazandırıyorsunuz. Bu akşam ATV’ye reklam veren firmaların gönlümüzde yeri olmayacak' dedi. 

Özel, “Bir radyo yayını varsa açar dinleriz ama ATV’yi açıp maçı izlemeyeceğiz. Çünkü bugünkü reytinglere göre yarın reklam faturası kesilecek. Ne kadar az reyting, o kadar az para” diyerek boykot çağrısını yineledi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2-1 Galatasaray'ın kazandığı derbi maçı sonrası reyting açıklaması yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2-1 Galatasaray'ın kazandığı derbi maçı sonrası reyting açıklaması yaptı.

ATV'ye boykot çağrıları hakkında açıklama yapan Şahin, ''Boykot' çağrısı, sadece futbolseverlere değil, spor ekonomisine ve yayıncılık sektörüne yönelik manipülatif bir yaklaşım olup, spor müsabakalarının özünde var olan dostluk, sportmenlik ve centilmenlik değerlerine tamamen aykırıdır.

Bugün ATV’de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili “reytingler düştü” iddiaları ise dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting  oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.' dedi.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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