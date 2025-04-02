RTÜK Başkanı'ndan ATV’ye Derbi Boykotu Paylaşımları Sonrası Reyting Açıklaması!
RTÜK Başkanı'ndan ATV’ye Derbi Boykotu Paylaşımları Sonrası Reyting Açıklaması!
Kaynak: https://x.com/ebekirsahin/status/1907...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ATV'den yayınlanacak olması nedeniyle kanala boykot çağrısı yaptı. Maç sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, derbi maçında ATV'ye yönelik boykot çağrısının ardından reytinglerle ilgili açıklama yaptı.
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Özel'in boykot listesinde ATV de vardı. ATV'de yayınlanacak derbi maçı da boykota dahil edildi.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2-1 Galatasaray'ın kazandığı derbi maçı sonrası reyting açıklaması yaptı.
İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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