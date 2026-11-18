Tanınmaz Hale Gelmiş: MasterChef Enes'in 140 Kilo Olduğu Başvuru Videosu Ortaya Çıktı
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MasterChef Türkiye’de şefler, yarışmacıların başvuru videolarını ekrana getirdi. Enes Vardar’ın videosundaki kilolu hali herkesin dikkatini çekti. Enes, videonun yalnızca 1 sene önce çekildiğini anlattı ve o günden bu yana 140 kilodan 86 kiloya düştüğünü açıkladı. Bu değişim bölüme damga vurdu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Başvuru videosundaki Enes ile bugünkü Enes arasında tam 54 kilo fark var.
Bursa'dan gelen Enes Vardar, ana kadroya giren 5. isim olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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