Rahatsızlığıyla Dalga Geçilen MasterChef Muhammed Çileden Çıktı: "Diskalifiyeyse Diskalifiye"

Muhammed, Tolğa'ya dönerek 'Terbiyesizsin. Benim rahatsızlığımla nasıl dalga geçiyorsun?' dedi. Tolğa ise önce 'Dalga geçmedim ki' diyerek kendini savundu. Ancak Tolğa'nın gülmeye devam etmesi gerginliği daha da artırdı. Tolğa'nın 'Üstüme yürü. Dövecek misin?' sözleri, ortamı tamamen kontrolden çıkardı. Öfkesi dinmeyen Muhammed, 'Terbiyesiz, bel altı vuruyor' diyerek tepkisini sürdürdü.

Anksiyete, kişinin günlük yaşamını doğrudan etkileyebilen bir rahatsızlık olarak biliniyor. Bu nedenle Tolğa'nın sözleri, yarışma içi bir atışmanın ötesinde değerlendirildi.