Rahatsızlığıyla Dalga Geçilen MasterChef Muhammed Çileden Çıktı: "Diskalifiyeyse Diskalifiye"
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MasterChef Türkiye'nin TV8'de yayınlanan yeni bölümünde Tolğa ile Muhammed arasında gergin anlar yaşandı. Muhammed'in anksiyetesiyle dalga geçen Tolğa'nın sözleri ortamı bir anda gerdi. Öfkesini kontrol edemeyen Muhammed ise yarışmadaki geleceğini riske atacak kadar büyük bir çıkış yaptı.
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Tolğa'nın Muhammed'in anksiyetesine gönderme yaptığı "Ankastren tutar şimdi" sözü, mutfaktaki gerginliğin fitilini ateşledi.
Muhammed'in "Terbiyesizsin" çıkışına Tolğa, gülmeye devam ederek "Üstüme yürü. Dövecek misin?" diye karşılık verdi.
Tolğa'nın üzerine yürüyen Muhammed, şeflere "Şefim diskalifiyeyse diskalifiye, böyle şey olur mu?" diye seslendi.
Bölümün ardından sosyal medyada Tolğa'nın Muhammed'in rahatsızlığıyla dalga geçmesine tepki yağdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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