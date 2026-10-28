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Rahatsızlığıyla Dalga Geçilen MasterChef Muhammed Çileden Çıktı: "Diskalifiyeyse Diskalifiye"

Rahatsızlığıyla Dalga Geçilen MasterChef Muhammed Çileden Çıktı: "Diskalifiyeyse Diskalifiye"

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 08:58
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MasterChef Türkiye'nin TV8'de yayınlanan yeni bölümünde Tolğa ile Muhammed arasında gergin anlar yaşandı. Muhammed'in anksiyetesiyle dalga geçen Tolğa'nın sözleri ortamı bir anda gerdi. Öfkesini kontrol edemeyen Muhammed ise yarışmadaki geleceğini riske atacak kadar büyük bir çıkış yaptı.

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Tolğa'nın Muhammed'in anksiyetesine gönderme yaptığı "Ankastren tutar şimdi" sözü, mutfaktaki gerginliğin fitilini ateşledi.

Tolğa'nın Muhammed'in anksiyetesine gönderme yaptığı "Ankastren tutar şimdi" sözü, mutfaktaki gerginliğin fitilini ateşledi.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar Tolğa ve Muhammed arasında yaşanan tartışma, yayının ardından sosyal medyada gündem oldu. Tartışmanın fitilini Tolğa'nın sözleri ateşledi. Tolğa, anksiyete bozukluğu yaşadığı bilinen Muhammed'e gönderme yaparak 'Ankastren tutar şimdi' dedi.

Rahatsızlığının alay konusu yapılmasına içerleyen Muhammed, sinirlerine hakim olamadı ve mutfakta bir anda gergin anlar yaşandı.

Muhammed'in "Terbiyesizsin" çıkışına Tolğa, gülmeye devam ederek "Üstüme yürü. Dövecek misin?" diye karşılık verdi.

Muhammed'in "Terbiyesizsin" çıkışına Tolğa, gülmeye devam ederek "Üstüme yürü. Dövecek misin?" diye karşılık verdi.

Muhammed, Tolğa'ya dönerek 'Terbiyesizsin. Benim rahatsızlığımla nasıl dalga geçiyorsun?' dedi. Tolğa ise önce 'Dalga geçmedim ki' diyerek kendini savundu. Ancak Tolğa'nın gülmeye devam etmesi gerginliği daha da artırdı. Tolğa'nın 'Üstüme yürü. Dövecek misin?' sözleri, ortamı tamamen kontrolden çıkardı. Öfkesi dinmeyen Muhammed, 'Terbiyesiz, bel altı vuruyor' diyerek tepkisini sürdürdü.

Anksiyete, kişinin günlük yaşamını doğrudan etkileyebilen bir rahatsızlık olarak biliniyor. Bu nedenle Tolğa'nın sözleri, yarışma içi bir atışmanın ötesinde değerlendirildi.

Tolğa'nın üzerine yürüyen Muhammed, şeflere "Şefim diskalifiyeyse diskalifiye, böyle şey olur mu?" diye seslendi.

Tolğa'nın üzerine yürüyen Muhammed, şeflere "Şefim diskalifiyeyse diskalifiye, böyle şey olur mu?" diye seslendi.

Gerginlik kısa sürede sözlü tartışmanın ötesine geçti. Muhammed, Tolğa'nın üzerine yürüdü; diğer yarışmacılar araya girerek ikiliyi ayırdı. Yarışmacılar Muhammed'i sakinleştirmeye çalışarak Tolğa'nın tarafına bakmamasını istedi.

Öfkesini kontrol etmekte zorlanan Muhammed ise jüri üyesi şeflere dönerek 'Şefim diskalifiyeyse diskalifiye, böyle şey olur mu?' dedi.

Bölümün ardından sosyal medyada Tolğa'nın Muhammed'in rahatsızlığıyla dalga geçmesine tepki yağdı.

Bölümün ardından sosyal medyada Tolğa'nın Muhammed'in rahatsızlığıyla dalga geçmesine tepki yağdı.

Yorumlar peş peşe geldi ve konu kısa sürede MasterChef izleyicilerinin gündemine oturdu. Tolğa'nın hem esprisi hem de sonrasında gülmeye devam etmesi seyircilerin gözünden kaçmadı.

Pek çok izleyici, bir rahatsızlıkla dalga geçilmesinin yarışma ortamında bile kabul edilemeyeceğini savundu. Bazı yorumlarda Muhammed'in tepkisinin son derece anlaşılır olduğu vurgulandı.

Öte yandan 'Üstüme yürü. Dövecek misin?' sözleri de tartışma yarattı. İzleyiciler, Tolğa'nın gerginliği yatıştırmak yerine körüklediğini öne sürdü. Yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri olan bu tartışmanın, önümüzdeki bölümlerde mutfaktaki dengeleri nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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