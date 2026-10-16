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Acun Ilıcalı'nın Yüzüne Dolar Fırlattığı İddia Edilmişti: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Gerçeği Anlattı

Acun Ilıcalı'nın Yüzüne Dolar Fırlattığı İddia Edilmişti: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Gerçeği Anlattı

Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 09:04
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MasterChef Türkiye'nin sert ama sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, jüri masasından kalkıp konuk koltuğuna oturdu. Berfu Yenenler'in YouTube programı Talk Show Perileri'nin yeni bölümüne konuk olan Mehmet Şef, yıllardır kulaktan kulağa dolaşan Acun Ilıcalı kavgası iddiasıyla yüz yüze geldi. Mehmet Yalçınkaya 'nın net cevabı stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Kaynak: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri

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Mehmet Yalçınkaya, 12 yaşında mutfağa girdi ve 2018'den beri MasterChef Türkiye jürisinde oturuyor.

Mehmet Yalçınkaya, 12 yaşında mutfağa girdi ve 2018'den beri MasterChef Türkiye jürisinde oturuyor.

1974'te Bolu'da doğan Mehmet Şef, mesleğin ilk inceliklerini henüz 12 yaşındayken amcasından öğrendi. Fransa, Almanya ve Katar'daki mutfaklarda koordinatörlük yaptıktan sonra Türkiye'de MYK restoranlarını ve MYK Gastro Arena adlı aşçılık okulunu kurdu. Asıl şöhreti ise MasterChef Türkiye getirdi. Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile kurduğu üçlü, dokuz sezondur ekran başına kilitlenen izleyicinin her akşamki misafiri. Talk Show Perileri'nde ekran temposunu anlatırken restoranların yükünü kardeşi Mithat Şef ve oğullarıyla paylaştığını da söyledi. Yıllardır yan yana oturan bu üçlüyü izleyen herkesin aklındaki soru ise hep aynı: Bu şefler hiç mi kavga etmedi?

Mehmet Şef, Acun Ilıcalı ile kavga ve yüzüne dolar fırlatma iddiasını kesin bir dille reddetti.

Mehmet Şef, Acun Ilıcalı ile kavga ve yüzüne dolar fırlatma iddiasını kesin bir dille reddetti.

Berfu Yenenler de lafı dolandırmadan tam olarak bunu sordu: Sekiz yıldır aynı masayı paylaşan şefler hiç mi bozuşmamış, birbirlerine hiç mi yan gözle bakmamıştı? Mehmet Şef'in ilk cevabı kahkahalarla karşılandı: 'Berfucuğum, bütün Türkiye bunu bekliyor.' Ardından her yıl jüriden birinin programdan ayrıldığı, hatta kovulduğu yönünde çıkan haberlere değindi.

Asıl bomba ise kendisi hakkında yazılanlardı. Acun Ilıcalı'nın yüzüne dolar fırlattığı, resti çektiği konuşulan Mehmet Şef, 'Ya biz kimiz ya Acun Bey'in yüzüne dolar fırlatmak! Nereye yani, öyle bir şey yok' diyerek iddiayı tek cümleyle çürüttü. 'Biz şefiz, sanat dünyası değiliz' diye ekleyen ünlü şef, ekrandaki hallerinin de tamamen organik olduğunu vurguladı.

Mehmet Şef, jüri masasındaki tartışmaların puanlamadan çıktığını ve hiçbirinin şahsi olmadığını söyledi.

Mehmet Şef, jüri masasındaki tartışmaların puanlamadan çıktığını ve hiçbirinin şahsi olmadığını söyledi.

Peki şefler arasında hiç gerilim yok mu? Var, ama Mehmet Şef'e göre bu bir kavga değil, mutfak tartışması. Ünlü şef, özellikle tabakları puanlarken ciddi görüş ayrılıkları yaşadıklarını, zaman zaman seslerinin yükseldiğini saklamadı. Bir sos ya da yemekteki meyvenin dengesi yüzünden üçünün de kendi fikrini ispatlamaya uğraştığını anlatıp ekledi: 'Şahsi değildir hiçbiri, asla da olmamıştır.' Ona göre tabaklar tartışılmadan oylanacaksa jüriye de gerek yok: 'Bir tane adam koyarsın, tadar durur.'

'MasterChef Mehmet Şef ayrıldı mı?' diye merak edenlere cevap da aynı programdan geldi. Programa MasterChef çekiminden geldiğini söyleyen Mehmet Şef, Berfu'nun 'Artık sizin dengeniz bozulamaz' yorumuna hak verdi ve aralarından biri ayrılsa yerine birini bulmanın uzun sürebileceğini söyledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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