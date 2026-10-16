Acun Ilıcalı'nın Yüzüne Dolar Fırlattığı İddia Edilmişti: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Gerçeği Anlattı
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MasterChef Türkiye'nin sert ama sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, jüri masasından kalkıp konuk koltuğuna oturdu. Berfu Yenenler'in YouTube programı Talk Show Perileri'nin yeni bölümüne konuk olan Mehmet Şef, yıllardır kulaktan kulağa dolaşan Acun Ilıcalı kavgası iddiasıyla yüz yüze geldi. Mehmet Yalçınkaya 'nın net cevabı stüdyodakileri kahkahaya boğdu.
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Mehmet Yalçınkaya, 12 yaşında mutfağa girdi ve 2018'den beri MasterChef Türkiye jürisinde oturuyor.
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Mehmet Şef, Acun Ilıcalı ile kavga ve yüzüne dolar fırlatma iddiasını kesin bir dille reddetti.
Mehmet Şef, jüri masasındaki tartışmaların puanlamadan çıktığını ve hiçbirinin şahsi olmadığını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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