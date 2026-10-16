Acun Ilıcalı'nın Yüzüne Dolar Fırlattığı İddia Edilmişti: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya Gerçeği Anlattı

Berfu Yenenler de lafı dolandırmadan tam olarak bunu sordu: Sekiz yıldır aynı masayı paylaşan şefler hiç mi bozuşmamış, birbirlerine hiç mi yan gözle bakmamıştı? Mehmet Şef'in ilk cevabı kahkahalarla karşılandı: 'Berfucuğum, bütün Türkiye bunu bekliyor.' Ardından her yıl jüriden birinin programdan ayrıldığı, hatta kovulduğu yönünde çıkan haberlere değindi.

Asıl bomba ise kendisi hakkında yazılanlardı. Acun Ilıcalı'nın yüzüne dolar fırlattığı, resti çektiği konuşulan Mehmet Şef, 'Ya biz kimiz ya Acun Bey'in yüzüne dolar fırlatmak! Nereye yani, öyle bir şey yok' diyerek iddiayı tek cümleyle çürüttü. 'Biz şefiz, sanat dünyası değiliz' diye ekleyen ünlü şef, ekrandaki hallerinin de tamamen organik olduğunu vurguladı.