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MasterChef Mehmet Şef'in İkizi Gaziantep'te Bulundu: Benzerliği Görenler Gözlerine İnanamadı!

MasterChef Mehmet Şef'in İkizi Gaziantep'te Bulundu: Benzerliği Görenler Gözlerine İnanamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 16:53
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Mehmet Yalçınkaya son birkaç gündür gündemden düşmüyor! Daha Orkun Işıtmak'la restoranında yaşadığı olayın yankıları dinmemişken Mehmet Şef bu kez hiç beklemediğimiz bir yerden karşımıza çıktı. GastroANTEP'te bir sosyal medya kullanıcısının kamerasına takılan vatandaş, Mehmet Şef'e olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi. Saçından sakalına, yüz hatlarından bakışlarına kadar benzerlik gerçekten dikkat çekiciydi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da radarına girdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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MasterChef'in yıllardır değişmeyen isimlerinden Mehmet Yalçınkaya, artık Türkiye'nin en tanınan şeflerinden biri desek abartmış olmayız.

MasterChef'in yıllardır değişmeyen isimlerinden Mehmet Yalçınkaya, artık Türkiye'nin en tanınan şeflerinden biri desek abartmış olmayız.

Mehmet Yalçınkaya'yı geniş kitlelerin hayatına sokan yapım elbette MasterChef Türkiye oldu. Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yla birlikte jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef; sert çıkışları, yarışmacılarla kurduğu kendine has iletişim ve mutfaktaki disipliniyle programın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Yıllar içerisinde MasterChef'in sınırlarını da epey aştı tabii. Mesleki birikimi, Türk mutfağına verdiği önem ve gastronomi alanındaki çalışmalarıyla bugün ekran dışında da Türkiye'de “şef” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri kendisi.

Zaten Mehmet Şef daha birkaç saat önce Orkun Işıtmak'la yaşadığı olayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Işıtmak, yeni videosu için Mehmet Şef'in restoranında bir gün çalışmak isteyince işler daha ilk dakikalardan karışmıştı. Mehmet Şef henüz restorana gelmeden mutfağa giren Işıtmak, ünlü şeften sert bir uyarı almış; Yalçınkaya mutfağın belli bir işleyişi olduğunu anlatırken “Kovmadığıma dua et” çıkışında bulunmuştu.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuş, olayın gerçek olup olmadığı bile tartışılmıştı. Orkun Işıtmak ise daha sonra yaşananların kurgu olmadığını açıklamış ve olayın ardından Mehmet Şef'in restoranlarına düşük puan verilmesinden rahatsız olduğunu söylemişti.

Anlayacağınız Mehmet Şef daha bir gündem maddesinden çıkamadan kendisini yenisinin içinde buldu. Ama bu sefer kendisinin hiçbir şeyden haberi yok!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mehmet Şef yine gündem oldu ama bu sefer sebep ne mutfaktaki disiplini ne de Orkun Işıtmak'tı!

Gaziantep'te düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, 3 Ekim'de başladı ve 11 Ekim'e kadar devam edecek. Gastronomiyle kültür ve sanatı bir araya getiren festivalde konserlerden atölyelere, söyleşilerden farklı lezzet deneyimlerine kadar pek çok etkinlik düzenleniyor. Fakat festivalden gelen görüntüler arasında bizim radarımıza bambaşka bir şey takıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısının kamerasına takılan vatandaş, Mehmet Yalçınkaya'ya benzerliğiyle dikkat çekti. Saçlar, sakallar, yüz hatları derken ilk bakışta insanın “Mehmet Şef GastroANTEP'e mi gelmiş?” diye ikinci kez bakası geliyor.

Tabii karşımızdaki kişi Mehmet Şef değil. Ama benzerlik öyle bir noktada ki sosyal medyanın kendisine “Mehmet Şef'in ikizi” muamelesi yapması da gecikmedi. 

Daha birkaç saat önce Orkun Işıtmak'la yaşadığı olay yüzünden gerçek Mehmet Şef'i konuşuyorduk, şimdi de Gaziantep'te “ikizini” bulduk. Mehmet Şef bir tarafta gündem olurken ikizi GastroANTEP'te vardiyayı devralmış gibi! 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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