MasterChef Mehmet Şef'in İkizi Gaziantep'te Bulundu: Benzerliği Görenler Gözlerine İnanamadı!
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Mehmet Yalçınkaya son birkaç gündür gündemden düşmüyor! Daha Orkun Işıtmak'la restoranında yaşadığı olayın yankıları dinmemişken Mehmet Şef bu kez hiç beklemediğimiz bir yerden karşımıza çıktı. GastroANTEP'te bir sosyal medya kullanıcısının kamerasına takılan vatandaş, Mehmet Şef'e olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi. Saçından sakalına, yüz hatlarından bakışlarına kadar benzerlik gerçekten dikkat çekiciydi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da radarına girdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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MasterChef'in yıllardır değişmeyen isimlerinden Mehmet Yalçınkaya, artık Türkiye'nin en tanınan şeflerinden biri desek abartmış olmayız.
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Mehmet Şef yine gündem oldu ama bu sefer sebep ne mutfaktaki disiplini ne de Orkun Işıtmak'tı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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