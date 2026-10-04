MasterChef Mehmet Şef'in İkizi Gaziantep'te Bulundu: Benzerliği Görenler Gözlerine İnanamadı!

Mehmet Yalçınkaya'yı geniş kitlelerin hayatına sokan yapım elbette MasterChef Türkiye oldu. Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yla birlikte jüri koltuğunda oturan Mehmet Şef; sert çıkışları, yarışmacılarla kurduğu kendine has iletişim ve mutfaktaki disipliniyle programın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Yıllar içerisinde MasterChef'in sınırlarını da epey aştı tabii. Mesleki birikimi, Türk mutfağına verdiği önem ve gastronomi alanındaki çalışmalarıyla bugün ekran dışında da Türkiye'de “şef” denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri kendisi.

Zaten Mehmet Şef daha birkaç saat önce Orkun Işıtmak'la yaşadığı olayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Işıtmak, yeni videosu için Mehmet Şef'in restoranında bir gün çalışmak isteyince işler daha ilk dakikalardan karışmıştı. Mehmet Şef henüz restorana gelmeden mutfağa giren Işıtmak, ünlü şeften sert bir uyarı almış; Yalçınkaya mutfağın belli bir işleyişi olduğunu anlatırken “Kovmadığıma dua et” çıkışında bulunmuştu.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuş, olayın gerçek olup olmadığı bile tartışılmıştı. Orkun Işıtmak ise daha sonra yaşananların kurgu olmadığını açıklamış ve olayın ardından Mehmet Şef'in restoranlarına düşük puan verilmesinden rahatsız olduğunu söylemişti.

Anlayacağınız Mehmet Şef daha bir gündem maddesinden çıkamadan kendisini yenisinin içinde buldu. Ama bu sefer kendisinin hiçbir şeyden haberi yok!