Akasya Durağı'nın Haylaz Can'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Erimşah Bora'nın Son Hali Şaşırttı!

Özellikle dizinin oyuncularının yıllar sonraki halleri peş peşe sosyal medyanın gündemine oturuyor. Daha geçtiğimiz günlerde Osman Ağa ve Safiye'nin meşhur 'kızçeleri' Sudenaz ve Busenaz'a hayat veren Mina ve Dila Bulutsuz'un son hallerine bakmıştık. Dizide küçücük halleriyle hatırladığımız ikiz kardeşlerin yıllar içindeki değişimi doğal olarak Akasya Durağı izleyicilerine sağlam bir nostalji yaşatmıştı.

Ardından durağın unutulmaz kadın şoförlerinden Leyla geldi. Ayça İnci'nin yıllar sonraki hali de sosyal medyada gündeme oturmuş, dizideki görüntüleriyle bugünkü hali yan yana gelince 'Gerçekten bu kadar zaman geçti mi?' dedirtmişti.

Anlayacağınız Akasya Durağı kadrosu son dönemde bizi birer birer geçmişe götürüyor. Bu kez ise karşımızda bambaşka bir isim var: Sinan ve Gülbin'in haylaz oğlu Can!