Akasya Durağı'nın Haylaz Can'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Erimşah Bora'nın Son Hali Şaşırttı!
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Akasya Durağı cephesinden nostalji rüzgarları esmeye devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde Osman Ağa'nın 'kızçeleri' Sudenaz ve Busenaz'ın ardından Şoför Leyla'nın yıllar içindeki değişimine bakmıştık. Şimdi ise sıra dizinin çocuk oyuncularından birine geldi. Sinan ve Gülbin'in haylaz oğlu Can'ı hatırlamayan yoktur herhalde. Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra son haliyle yeniden gündeme geldi. Üstelik Bora'nın oyunculuğu bıraktıktan sonra seçtiği meslek de dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bir neslin okuldan eve gelip televizyon karşısına kurulduğu yılların vazgeçilmezlerinden biri hiç şüphesiz Akasya Durağı'ydı!
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Son dönemde Akasya Durağı'nın kapısını epey sık çalar olduk desek yeridir!
Akasya Durağı'nın Can'ına hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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