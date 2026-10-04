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Akasya Durağı'nın Haylaz Can'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Erimşah Bora'nın Son Hali Şaşırttı!

Akasya Durağı'nın Haylaz Can'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Erimşah Bora'nın Son Hali Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 22:24
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Akasya Durağı cephesinden nostalji rüzgarları esmeye devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde Osman Ağa'nın 'kızçeleri' Sudenaz ve Busenaz'ın ardından Şoför Leyla'nın yıllar içindeki değişimine bakmıştık. Şimdi ise sıra dizinin çocuk oyuncularından birine geldi. Sinan ve Gülbin'in haylaz oğlu Can'ı hatırlamayan yoktur herhalde. Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra son haliyle yeniden gündeme geldi. Üstelik Bora'nın oyunculuğu bıraktıktan sonra seçtiği meslek de dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir neslin okuldan eve gelip televizyon karşısına kurulduğu yılların vazgeçilmezlerinden biri hiç şüphesiz Akasya Durağı'ydı!

Bir neslin okuldan eve gelip televizyon karşısına kurulduğu yılların vazgeçilmezlerinden biri hiç şüphesiz Akasya Durağı'ydı!

2008 yılında yayın hayatına başlayan Akasya Durağı, dört yıl boyunca ekranlarda kalırken öyle karakterler çıkardı ki aradan geçen bunca yıla rağmen isimlerini duyduğumuz anda yüzleri gözümüzün önüne geliyor.

Nuri Baba'sından Osman Ağa'sına, Sinan'ından Safiye'sine kadar kalabalık kadrosuyla hafızalara kazınan dizi, özellikle tekrar bölümleri sayesinde ekranlardan tamamen kaybolup gitmedi. Hatta yıllar sonra sosyal medyanın da etkisiyle Akasya Durağı karakterleri yeni neslin karşısına yeniden çıkmaya başladı.

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan, Melek Baykal ve Timur Acar gibi pek çok ismi aynı kadroda buluşturan yapımın çocuk oyuncuları da en az yetişkin karakterleri kadar akıllarda kaldı.

Son dönemde Akasya Durağı'nın kapısını epey sık çalar olduk desek yeridir!

Son dönemde Akasya Durağı'nın kapısını epey sık çalar olduk desek yeridir!

Özellikle dizinin oyuncularının yıllar sonraki halleri peş peşe sosyal medyanın gündemine oturuyor. Daha geçtiğimiz günlerde Osman Ağa ve Safiye'nin meşhur 'kızçeleri' Sudenaz ve Busenaz'a hayat veren Mina ve Dila Bulutsuz'un son hallerine bakmıştık. Dizide küçücük halleriyle hatırladığımız ikiz kardeşlerin yıllar içindeki değişimi doğal olarak Akasya Durağı izleyicilerine sağlam bir nostalji yaşatmıştı.

Ardından durağın unutulmaz kadın şoförlerinden Leyla geldi. Ayça İnci'nin yıllar sonraki hali de sosyal medyada gündeme oturmuş, dizideki görüntüleriyle bugünkü hali yan yana gelince 'Gerçekten bu kadar zaman geçti mi?' dedirtmişti.

Anlayacağınız Akasya Durağı kadrosu son dönemde bizi birer birer geçmişe götürüyor. Bu kez ise karşımızda bambaşka bir isim var: Sinan ve Gülbin'in haylaz oğlu Can!

Akasya Durağı'nın Can'ına hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı!

Akasya Durağı'nın Can'ına hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı!

Dizinin çocuk oyuncularından Erimşah Bora, Sinan ile Gülbin'in oğlu Can karakterini canlandırıyordu. Sinan'ın başına açtığı dertlerle, afacan halleriyle ve evin içindeki sahneleriyle dizinin çocuk karakterleri arasında kendine ayrı bir yer edinmişti. Bora, 2008-2012 yılları arasında tam 174 bölüm Can karakteriyle ekran karşısına çıktı.

Dizi bittikten sonra ise Erimşah Bora'yı ekranlarda görmeye devam etmedik. Oyunculuğu geride bırakan Bora, bambaşka bir kariyer yoluna yöneldi. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazanan Bora'nın asıl hedefi oyun sektöründe çalışmaktı. Bu nedenle fizik eğitimini bırakarak Doğuş Üniversitesi'nde burslu olarak Endüstriyel Tasarım eğitimi aldı. Tasarım, 3D modelleme ve oyun dünyasına yönelen Bora, kariyerini de bu alanda şekillendirdi. Kaynaklarda Bora'nın oyun tasarımcılığı yaptığı, aynı zamanda eğitim alanında da çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor. Kendi profesyonel profilinde de oyun sektöründe ilerlemek amacıyla Endüstriyel Tasarım okuduğunu anlatıyor.

Şimdilerde 28 yaşında olan Erimşah Bora'nın çocukluk yıllarındaki Can haliyle bugünkü görüntüsü yan yana gelince değişimi de haliyle dikkat çekti. Sosyal medyayı gözlerden uzak kullanmayı tercih eden Bora'nın son hali yeniden gündeme gelince, Akasya Durağı izleyicilerine de bir kez daha nostalji yapmak düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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