Ahsen Eroğlu'nun Paris Moda Haftası Kombini Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!
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Paris Moda Haftası bu sene bizim ünlüler geçidine döndü desek yeridir! Günlerdir Serenay Sarıkaya'nın ve Hande Erçel'in birbirinden iddialı görünümlerini konuşuyor, Paris'ten gelen her yeni kombine ayrı ayrı bakıyoruz. Bu kez moda haftasında boy gösteren isim Ahsen Eroğlu oldu. Eroğlu, pembe örgü kazağını kahverengi eteği ve dikkat çeken ayakkabılarıyla tamamladı. Fakat oyuncunun Paris için yaptığı tercih sosyal medyadan pek geçer not alamadı. Hatta yorumlara bakılırsa Ahsen Eroğlu'nun kombini fena halde dillere düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ahsen Eroğlu'nu özellikle Menajerimi Ara'nın Dicle'si olarak hafızalara kazısak da kendisi o günden beri epey yol aldı!
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Paris Moda Haftası demişken… Bu hafta Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel konuşmaktan dilimizde tüy bitti zaten! 😂
Paris Moda Haftası'nda bu kez boy gösteren isim Ahsen Eroğlu oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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