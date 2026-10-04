Ahsen Eroğlu'nun Paris Moda Haftası Kombini Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Ahsen Eroğlu, Anne dizisinde Duru, İstanbullu Gelin'de Yaz ve Kuzgun'da Kumru karakterleriyle karşımıza çıktıktan sonra asıl büyük çıkışını Menajerimi Ara'nın Dicle'si olarak yaptı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline gelen Dicle, Eroğlu'nun da geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Menajerimi Ara bittikten sonra ise kendisini tek bir alana sıkıştırmadı. Sinema ve dijital projelerde de boy gösteren oyuncuyu Cem Yılmaz imzalı Do Not Disturb filminde gördük. Ardından Kübra ile dijitalde karşımıza çıktı, Başlangıçlar filmiyle sinema tarafında yoluna devam etti. Televizyona ise Deha dizisindeki Esme karakteriyle geri döndü.

Eroğlu son olarak Rüya Gibi dizisinde Çiğdem karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğun yanı sıra resimle de yakından ilgilenen Eroğlu, tiyatro sahnesinden görsel sanatlara uzanan farklı alanlarda üretmeye devam ediyor.

Yani kendisini bir süredir yalnızca “Menajerimi Ara'nın Dicle'si” olarak değil, farklı projeleri ve kendine has tarzıyla takip ediyoruz. Şimdilerde ise gündemimize yeni bir dizi ya da filmle değil, Paris'ten gelen görüntüleriyle düştü.