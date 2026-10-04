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Ahsen Eroğlu'nun Paris Moda Haftası Kombini Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

Ahsen Eroğlu'nun Paris Moda Haftası Kombini Sosyal Medyanın Diline Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 16:22
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Paris Moda Haftası bu sene bizim ünlüler geçidine döndü desek yeridir! Günlerdir Serenay Sarıkaya'nın ve Hande Erçel'in birbirinden iddialı görünümlerini konuşuyor, Paris'ten gelen her yeni kombine ayrı ayrı bakıyoruz. Bu kez moda haftasında boy gösteren isim Ahsen Eroğlu oldu. Eroğlu, pembe örgü kazağını kahverengi eteği ve dikkat çeken ayakkabılarıyla tamamladı. Fakat oyuncunun Paris için yaptığı tercih sosyal medyadan pek geçer not alamadı. Hatta yorumlara bakılırsa Ahsen Eroğlu'nun kombini fena halde dillere düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Ahsen Eroğlu'nu özellikle Menajerimi Ara'nın Dicle'si olarak hafızalara kazısak da kendisi o günden beri epey yol aldı!

Ahsen Eroğlu'nu özellikle Menajerimi Ara'nın Dicle'si olarak hafızalara kazısak da kendisi o günden beri epey yol aldı!

Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Ahsen Eroğlu, Anne dizisinde Duru, İstanbullu Gelin'de Yaz ve Kuzgun'da Kumru karakterleriyle karşımıza çıktıktan sonra asıl büyük çıkışını Menajerimi Ara'nın Dicle'si olarak yaptı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline gelen Dicle, Eroğlu'nun da geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Menajerimi Ara bittikten sonra ise kendisini tek bir alana sıkıştırmadı. Sinema ve dijital projelerde de boy gösteren oyuncuyu Cem Yılmaz imzalı Do Not Disturb filminde gördük. Ardından Kübra ile dijitalde karşımıza çıktı, Başlangıçlar filmiyle sinema tarafında yoluna devam etti. Televizyona ise Deha dizisindeki Esme karakteriyle geri döndü.

Eroğlu son olarak Rüya Gibi dizisinde Çiğdem karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğun yanı sıra resimle de yakından ilgilenen Eroğlu, tiyatro sahnesinden görsel sanatlara uzanan farklı alanlarda üretmeye devam ediyor.

Yani kendisini bir süredir yalnızca “Menajerimi Ara'nın Dicle'si” olarak değil, farklı projeleri ve kendine has tarzıyla takip ediyoruz. Şimdilerde ise gündemimize yeni bir dizi ya da filmle değil, Paris'ten gelen görüntüleriyle düştü.

Paris Moda Haftası demişken… Bu hafta Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel konuşmaktan dilimizde tüy bitti zaten! 😂

Paris Moda Haftası demişken… Bu hafta Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel konuşmaktan dilimizde tüy bitti zaten! 😂

Paris Moda Haftası'nın bu seneki Türkiye ayağının yıldızları tartışmasız Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel oldu desek abartmış olmayız.

Özellikle Serenay Sarıkaya Paris'e adım attığından beri neredeyse her yeni görüntüsüyle önümüze düştü. Birbirinden iddialı görünümleri, katıldığı etkinlikler ve dünyaca ünlü isimlerle yan yana geldiği anlar derken bütün hafta Serenay konuştuk. Paris'ten gelen karelerinde tercih ettiği görünümler de sosyal medyada büyük ölçüde iltifatları topladı.

Hande Erçel deseniz ondan aşağı kalmadı. Paris Moda Haftası boyunca peş peşe yaptığı kombinlerle karşımıza çıktı; kırmızı-siyah görünümünden diğer davet stillerine kadar neredeyse her gün başka bir Hande kombini konuştuk. Kendisinin Paris çıkarması da sosyal medyada epey beğeni topladı.

Anlayacağınız günlerdir Paris'ten gelen görüntülere bakıp Serenay mı, Hande mi? diye diye moda haftasını kapatmaya hazırlanıyorduk.

Derken Paris cephesinden bu kez Ahsen Eroğlu çıkageldi. Fakat kendisinin kombini, Serenay ve Hande'nin topladığı iltifatlardan biraz daha farklı yorumlarla karşılandı...

Paris Moda Haftası'nda bu kez boy gösteren isim Ahsen Eroğlu oldu.

Ahsen Eroğlu, etkinlik için pembe örgü bir kazakla kahverengi, diz altına kadar uzanan asimetrik bir eteği bir araya getirdi. Kazağın bel ve kol kısımlarındaki yeşil-kahverengi detaylar kombinin renk paletini oluştururken Eroğlu görünümünü küçük açık renkli çantası ve kahverengi tonlarındaki ayakkabılarıyla tamamladı. Saçlarını topladığı görünümünde güneş gözlüklerini de eksik etmedi.

Tek tek baktığımızda aslında oldukça günlük ve sade sayılabilecek parçalar var. Fakat örgü kazağın modeli, kahverengi eteğin kesimi ve özellikle ayakkabı seçiminin bir araya gelişi sosyal medya kullanıcılarının pek içine sinmedi.

Ahsen Eroğlu'nun Paris'ten gelen görüntüleri kısa sürede dillere düşerken, kombine “Pazara bile bununla gidilmez” minvalinde oldukça sert yorumlar geldi. Oyuncunun Paris Moda Haftası için yaptığı seçimi fazla günlük bulanlar da vardı, parçaların birbirleriyle uyumunu beğenmeyenler de...

Moda dediğimiz şey tabii ki tamamen kişisel zevk meselesi. Birimizin burun kıvırdığı kombine bir başkası bayılabilir. Fakat sosyal medyanın verdiği karneye bakacak olursak Ahsen Eroğlu'nun Paris Moda Haftası kombini bu kez sınıfta kaldı ve dillere düşmekten kurtulamadı diyebiliriz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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