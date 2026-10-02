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Mehmet Şef Çok Kızdı! Orkun Işıtmak, MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Restoranında Mutfağa Girdi

Mehmet Şef Çok Kızdı! Orkun Işıtmak, MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Restoranında Mutfağa Girdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 19:56
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Orkun Işıtmak, son YouTube videosunda MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında bir gün boyunca çalıştı. Ancak Mehmet Şef restorana gelmeden, kendisinden habersiz mutfağa giren ve çalışmalara başlayan Orkun Işıtmak, şefin sert tavrıyla karşılaştı. Mehmet Şef, dükkana ilk girdiğinde Orkun'u mutfakta görünce 'Hayırdır oğlum! Seni kovmadığıma dua et' dedi. 

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MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, habersiz mutfağa giren Orkun Işıtmak'a çıkıştı: "Sistem bozulur"

MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, habersiz mutfağa giren Orkun Işıtmak'a çıkıştı: "Sistem bozulur"

Orkun Işıtmak, YouTube kanalında yayınladığı '500 TL'LİK VS 7.500 TL'LİK MASTERCHEF RESTORANINDA ÇALIŞMAK!' başlıklı son videosunda MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranının mutfağına girdi. Ancak bu ziyaret Işıtmak için pek de sıcak başlamadı.

Mehmet Şef henüz restorana gelmemişti. Orkun Işıtmak da şefin gelmesini beklemeden ve ekiple tanışmadan direkt mutfağa girdi. Şef durumu öğrenince önce 'Abi sen şu anda mutfağa girme, bekle. Biz seni ekiple tanıştıracağız' diyerek Orkun Işıtmak'ı uyardı. Orkun 'Birinci dakikadan golümü yedim' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi, çalışanlar mikrofonları geri verince de 'Kovulduk mu?' diye sordu.

Mehmet Şef'in sert tavrı videonun ilerleyen dakikalarında da sürdü. Şef, 'Hayırdır oğlum?' diyerek söze girdi ve mutfağın herkesin girip çıkabileceği bir yer olmadığını anlattı. İçerideki aşçılarla, pastacıyla ve diğer ekip üyeleriyle henüz tanışmadığını hatırlatan şef, Orkun Işıtmak'ın restoranlarında mutfağa giren ilk kişi olduğunu söyledi. 'Burada bir işleyiş var, akış var. Bu akış ve işleyişi biz ayarlamadan eğer seni içeriye alırsak sistem bozulur' diyen şef, tepkisini şu sözlerle noktaladı: 'Kovmadığıma dua et yani.'

Videonun ilerleyen dakikalarında 'Biraz sert oldu ama' diyerek tavrını yumuşatan Mehmet şef, 'Herkes bi toplansın, önce bi Orkun'u tanıştıralım' dedi ve Orkun Işıtmak'a 'Hoş geldin, memnun oldum' diyerek gerginliği dağıttı.

İşte Orkun Işıtmak'ın Mehmet Şef'in restoranında yaşadıkları:

Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalında yayınladığı videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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