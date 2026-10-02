Mehmet Şef Çok Kızdı! Orkun Işıtmak, MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Restoranında Mutfağa Girdi

Orkun Işıtmak, YouTube kanalında yayınladığı '500 TL'LİK VS 7.500 TL'LİK MASTERCHEF RESTORANINDA ÇALIŞMAK!' başlıklı son videosunda MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranının mutfağına girdi. Ancak bu ziyaret Işıtmak için pek de sıcak başlamadı.

Mehmet Şef henüz restorana gelmemişti. Orkun Işıtmak da şefin gelmesini beklemeden ve ekiple tanışmadan direkt mutfağa girdi. Şef durumu öğrenince önce 'Abi sen şu anda mutfağa girme, bekle. Biz seni ekiple tanıştıracağız' diyerek Orkun Işıtmak'ı uyardı. Orkun 'Birinci dakikadan golümü yedim' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi, çalışanlar mikrofonları geri verince de 'Kovulduk mu?' diye sordu.

Mehmet Şef'in sert tavrı videonun ilerleyen dakikalarında da sürdü. Şef, 'Hayırdır oğlum?' diyerek söze girdi ve mutfağın herkesin girip çıkabileceği bir yer olmadığını anlattı. İçerideki aşçılarla, pastacıyla ve diğer ekip üyeleriyle henüz tanışmadığını hatırlatan şef, Orkun Işıtmak'ın restoranlarında mutfağa giren ilk kişi olduğunu söyledi. 'Burada bir işleyiş var, akış var. Bu akış ve işleyişi biz ayarlamadan eğer seni içeriye alırsak sistem bozulur' diyen şef, tepkisini şu sözlerle noktaladı: 'Kovmadığıma dua et yani.'

Videonun ilerleyen dakikalarında 'Biraz sert oldu ama' diyerek tavrını yumuşatan Mehmet şef, 'Herkes bi toplansın, önce bi Orkun'u tanıştıralım' dedi ve Orkun Işıtmak'a 'Hoş geldin, memnun oldum' diyerek gerginliği dağıttı.