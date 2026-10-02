Mehmet Şef Çok Kızdı! Orkun Işıtmak, MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Restoranında Mutfağa Girdi
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Orkun Işıtmak, son YouTube videosunda MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında bir gün boyunca çalıştı. Ancak Mehmet Şef restorana gelmeden, kendisinden habersiz mutfağa giren ve çalışmalara başlayan Orkun Işıtmak, şefin sert tavrıyla karşılaştı. Mehmet Şef, dükkana ilk girdiğinde Orkun'u mutfakta görünce 'Hayırdır oğlum! Seni kovmadığıma dua et' dedi.
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MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, habersiz mutfağa giren Orkun Işıtmak'a çıkıştı: "Sistem bozulur"
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İşte Orkun Işıtmak'ın Mehmet Şef'in restoranında yaşadıkları:
Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalında yayınladığı videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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