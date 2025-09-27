onedio
Mehmet Şef'in Üzerine Yürüyen MasterChef Çağatay'ın Akıbeti Açıklandı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.09.2025 - 08:41

MasterChef Türkiye'nin son bölümlerine Mehmet Şef ve Çağatay arasındaki gerginlik damga vurdu. Yarışmacılardan Çağatay, jüri Mehmet Yalçınkaya'nın üzerine yürüdü. Çağatay'ın yarışmadaki akıbeti merak ediliyor. Peki, MasterChef Çağatay diskalifiye mi oldu?

MasterChef'in 25 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Çağatay ve Mehmet Şef arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı.

Şefler değerlendirme yaptığı sırada balkondaki arkadaşlarıyla konuşmaya devam eden Çağatay, Mehmet Şef'in kendisini uyarmasının ardından sinirlenip Mehmet Yalçınkaya'nın üzerine yürümüştü.

Mehmet Şef'in üzerine yürürken arkadaşları tarafından durdurulan Çağatay'ın diskalifiye olması beklenirken kararın bir sonraki hafta açıklanacağını fragmanda izlemiştik. MasterChef'in yeni bölümünde Çağatay hakkındaki kararı Mehmet Şef açıkladı.

MasterChef'te Çağatay, Mehmet Şef'ten özür dileyip elini öpmek istedi.

'Şefim nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Saygısızlık desem terbiyesizlik desem az kalır. Haddimi aştığımın farkındayım, çok ileri gittim. Çok büyük saygısızlık ettim size. Siz bir babasınız, bir öğretmensiniz. Buraya gelip sizden özür dilemek istedim. Belki yeterli gelmez ama elimden başka bir şey gelmiyor. Sonuç ne olursa olsun gelip özür dileyip, elinizi öpmek istedim'

Çağatay'ın sözlerinin ardından Somer Şef, yarışmacının akıbeti hakkında kararı Mehmet Şef'in vermesi gerektiğini açıkladı.

Mehmet Şef, Çağatay hakkında şu sözleri söyleyip yarışmacıyı affetti.

'Şimdi öncelikle dün olan olayı sen de biliyorsun bir dolmuşluğu var. Birçok defa uyarılarımız var. Benim patlama nedenim dünle alakalı değil. İkincisi yaptığın olaya gelince, bir usta olarak ben kırıldım. Bizim sizlerle bir usta çırak ilişkimiz var. Benim iş tutuşum sert, bunu herkes bilir.

Hayatım boyunca da genç insanları kaybetmemek için uğraştım ama attığım fırçaların da haddi hesabı yok' diyen Yalçınkaya, Beni değiştiremezsin, bizim buradaki uyarılarımızın sebebi iş, şahsi değil. Affetmeye gelince senin gibi genç bir adamın hayallerini ben burada yarı yolda bırakmak istemem. Asla. Sen bu yarışmaya gelmişsin, belirli hedefler koymuşsun. Böyle genç bir adamın hedeflerine ben neden ket koyayım? Ben affederim. Sen genç bir adamsın, bir hata yaptın. Bu hatanın karşısında da özür diliyorsan yapacak bir şeyimiz yok.'

Mehmet Şef'in Çağatay hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

