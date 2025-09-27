Mehmet Şef'in Üzerine Yürüyen MasterChef Çağatay'ın Akıbeti Açıklandı
MasterChef Türkiye'nin son bölümlerine Mehmet Şef ve Çağatay arasındaki gerginlik damga vurdu. Yarışmacılardan Çağatay, jüri Mehmet Yalçınkaya'nın üzerine yürüdü. Çağatay'ın yarışmadaki akıbeti merak ediliyor. Peki, MasterChef Çağatay diskalifiye mi oldu?
MasterChef'in 25 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Çağatay ve Mehmet Şef arasında büyük bir tartışma yaşanmıştı.
MasterChef'te Çağatay, Mehmet Şef'ten özür dileyip elini öpmek istedi.
Mehmet Şef'in Çağatay hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
