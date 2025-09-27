Mehmet Şef'in Üzerine Yürüyen MasterChef Çağatay'ın Akıbeti Açıklandı

'Şefim nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Saygısızlık desem terbiyesizlik desem az kalır. Haddimi aştığımın farkındayım, çok ileri gittim. Çok büyük saygısızlık ettim size. Siz bir babasınız, bir öğretmensiniz. Buraya gelip sizden özür dilemek istedim. Belki yeterli gelmez ama elimden başka bir şey gelmiyor. Sonuç ne olursa olsun gelip özür dileyip, elinizi öpmek istedim'

Çağatay'ın sözlerinin ardından Somer Şef, yarışmacının akıbeti hakkında kararı Mehmet Şef'in vermesi gerektiğini açıkladı.

Mehmet Şef, Çağatay hakkında şu sözleri söyleyip yarışmacıyı affetti.

'Şimdi öncelikle dün olan olayı sen de biliyorsun bir dolmuşluğu var. Birçok defa uyarılarımız var. Benim patlama nedenim dünle alakalı değil. İkincisi yaptığın olaya gelince, bir usta olarak ben kırıldım. Bizim sizlerle bir usta çırak ilişkimiz var. Benim iş tutuşum sert, bunu herkes bilir.

Hayatım boyunca da genç insanları kaybetmemek için uğraştım ama attığım fırçaların da haddi hesabı yok' diyen Yalçınkaya, Beni değiştiremezsin, bizim buradaki uyarılarımızın sebebi iş, şahsi değil. Affetmeye gelince senin gibi genç bir adamın hayallerini ben burada yarı yolda bırakmak istemem. Asla. Sen bu yarışmaya gelmişsin, belirli hedefler koymuşsun. Böyle genç bir adamın hedeflerine ben neden ket koyayım? Ben affederim. Sen genç bir adamsın, bir hata yaptın. Bu hatanın karşısında da özür diliyorsan yapacak bir şeyimiz yok.'