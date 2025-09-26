onedio
Kıskanmak Dizisi Nasıl Bitecek? Kitabın Sonunda Ne Oldu?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2025 - 22:11

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı kitabından uyarlanan Kıskanmak, seyirci tarafından büyük beğeni topladı. Kitap uyarlaması olduğu için seyirci şimdiden finalde ne olacağı sorar oldu. Peki, Kıskanmak kitabının sonunda ne oluyor?

NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak, sezona enfes bir giriş yaptı.

Nahid Sırrı Örik'in 1998 yılında yayınlanan kitabı Kıskanmak'tan uyarlanan dizi, henüz ilk bölümleriyle ekrana gelmesine rağmen epey sevildi. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı dizi kitap uyarlaması olduğu için seyirciler sık sık 'Kıskanmak kitabının sonunda ne oluyor?' sorusunu soruyor. Biz de Kıskanmak kitabının sonunu sizler için araştırdık.

Nahid Sırrı Örik'in yazdığı Kıskanmak kitabının sonunda büyük bir trajedi yaşanıyor.

Eğer Kıskanmak dizisi, kitaba tamamen sadık kalırsa Halit, Mükerrem ve Nüzhet'in ilişkisini bizzat Seniha'dan öğreniyor ve ikiliyi basmaya gidiyor. Gittiği yerde Nüzhet'i bulan Halit, onun canına kıyıyor ve hapse giriyor.

Hırsından ne yapacağını bilemeyen Seniha, Halit'in hapse girmesiyle de yetinmeyip ayrıca köşkü satın alıp abisinini beş parasız bırakmak istiyor. Hatta Halit'in hapisten tahliye olacağı gün yanına gidiyor fakat yanında arkadaşlarını görünce istediği intikamı tam olarak alamadığını görüp geri dönüyor.

