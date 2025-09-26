onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster’de Sorulan 100 Bin TL Değerindeki Soru Kolaylığıyla Akıl Tutulması Yaşattı

Kim Milyoner Olmak İster’de Sorulan 100 Bin TL Değerindeki Soru Kolaylığıyla Akıl Tutulması Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.09.2025 - 11:55

Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmanın sıkı takipçileri ekran başından ayrılmadı. Bir yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki soru ise dikkatlerden kaçmadı. İzleyiciler sorunun kolaylığına dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soru, “Kuzey Amerika kıtasının en fazla nüfusa sahip ülkesi hangisidir?” şeklindeydi.

Soru, “Kuzey Amerika kıtasının en fazla nüfusa sahip ülkesi hangisidir?” şeklindeydi.

Cevaplar ise “Kanada, ABD, Meksika, Panama” olarak sıralanmıştı. İzleyiciler sorunun 100 bin TL’lik olmasına rağmen kolay olduğunu belirtti. Beklentiler, 100 bin TL için daha zor bir soru ihtimali yönündeydi.

Zaman zaman Milyoner yarışmasında böyle sürprizler yaşanabiliyor.

Zaman zaman Milyoner yarışmasında böyle sürprizler yaşanabiliyor.

Bazen sorular fazla kolay, bazense fazla zor olabiliyor. Tabii bu da kişiden kişiye değişen bir durum oluyor. Siz soruyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın