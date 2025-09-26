Dünün Tek Galibi Yok! 25 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

25 Eylül Perşembe akşamının reyting tablosu netleşti. Ekranlarda birbirinden farklı yapımlar izleyicinin karşısına çıktı ve günün en çok izlenen programları belli oldu. Show TV’de Veliaht, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına topladı.