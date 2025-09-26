onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dünün Tek Galibi Yok! 25 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

Dünün Tek Galibi Yok! 25 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.09.2025 - 11:19

25 Eylül Perşembe akşamının reyting tablosu netleşti. Ekranlarda birbirinden farklı yapımlar izleyicinin karşısına çıktı ve günün en çok izlenen programları belli oldu. Show TV’de Veliaht, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef’te Çağatay ile Mehmet Şef arasında çıkan tartışma izleyicileri ekrana kilitledi.

MasterChef’te Çağatay ile Mehmet Şef arasında çıkan tartışma izleyicileri ekrana kilitledi.

Program 5,37 ile AB’de zirveye oturdu. Dizilerin yeni bölümlerini arkasında bırakmış oldu.

Veliaht ise yeni bölümüyle ekranlardaydı.

Veliaht ise yeni bölümüyle ekranlardaydı.

6,12 ile ABC1’de birinciliğe sahip olan Veliaht, AB’de 4,98; Total’de 5,19 ile ikinci sıraya oturdu. Dizi geçtiğimiz bölümüne kıyasla reytinglerde daha iyi sonuç aldı.

Halef: Köklerin Çağrısı da yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Halef: Köklerin Çağrısı da yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Halef de Total’de 5,99 ile zirveye yerleşmeyi başardı. AB’de 4,51; ABC1’de 5,35 sonuçla üçüncü oldu. Bakalım diğer bölümlerinde de zirvede olmayı sürdürebilecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın