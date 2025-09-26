Dünün Tek Galibi Yok! 25 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı
25 Eylül Perşembe akşamının reyting tablosu netleşti. Ekranlarda birbirinden farklı yapımlar izleyicinin karşısına çıktı ve günün en çok izlenen programları belli oldu. Show TV’de Veliaht, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef’te Çağatay ile Mehmet Şef arasında çıkan tartışma izleyicileri ekrana kilitledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veliaht ise yeni bölümüyle ekranlardaydı.
Halef: Köklerin Çağrısı da yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın