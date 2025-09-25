onedio
Hilal Altınbilek, Burak Deniz, Haluk Bilginer! Kadrosuyla Şov Yapan Sahtekarlar’ın İlk Tanıtımı Yayınlandı

Hilal Altınbilek, Burak Deniz, Haluk Bilginer! Kadrosuyla Şov Yapan Sahtekarlar'ın İlk Tanıtımı Yayınlandı

25.09.2025 - 20:00

NOW yeni sezon için birbirinden iddialı dizi projeleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak uyandıran dizilerden biri de Sahtekarlar’dı. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolündeki dizinin ilk tanıtımı nihayet yayınlandı. Diziseverler ise yoğun ilgi gösterdi. Gelin detaylara geçelim!

İşte tanıtım 👇

Haluk Bilginer, Tamer Levent, Perihan Savaş gibi usta isimler de kadroda yer alıyor.

Haluk Bilginer, Tamer Levent, Perihan Savaş gibi usta isimler de kadroda yer alıyor.

Dizi hem oyuncu kadrosu hem de Sema Ergenekon’un kaleminden çıkacak olmasıyla izleyicinin beklentisini epey artırmış durumda. Bakalım reytingler nasıl olacak? Merakla bekliyoruz!

