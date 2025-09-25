onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yalı Çapkını’ndan Sonra Yeni Projesi Merak Ediliyordu: Ünlü Oyuncu Sahtekarlar Dizisine Katıldı

Yalı Çapkını’ndan Sonra Yeni Projesi Merak Ediliyordu: Ünlü Oyuncu Sahtekarlar Dizisine Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.09.2025 - 18:53

Kanallar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kimi diziler başladı, kimi diziler ise ilk bölümleri için çalışmalara devam ediyor. NOW’da ekranlara geleceği duyurulan Sahtekarlar da merak uyandıran projelerden olmuştu. Şimdiyse kadrosuna sevilen bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolündeki dizi için çekimler devam ediyor.

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolündeki dizi için çekimler devam ediyor.

Hilal Altınbilek’i en son Şahane Hayatım dizisiyle izlemiştik ancak dizinin final yapmasıyla güzel oyuncumuza doyamadan veda etmiştik. Burak Deniz ise en son Bir Gece Masalı dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.

Şimdi ikiliyi partner olarak Sahtekarlar’da izleyeceğiz!

Kadroya katılan yeni oyuncu ise Ersin Arıcı oldu.

Kadroya katılan yeni oyuncu ise Ersin Arıcı oldu.

Yalı Çapkını dizisindeki rolüyle adını hafızalarımıza kazıyan başarılı oyuncumuzun yeni projesi merakla bekleniyordu. Sürpriz haberi ise Birsen Altuntaş aktardı. Ersin Arıcı Sahtekarlar’da Eymir karakterine hayat verecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın