Yalı Çapkını’ndan Sonra Yeni Projesi Merak Ediliyordu: Ünlü Oyuncu Sahtekarlar Dizisine Katıldı
Kanallar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kimi diziler başladı, kimi diziler ise ilk bölümleri için çalışmalara devam ediyor. NOW’da ekranlara geleceği duyurulan Sahtekarlar da merak uyandıran projelerden olmuştu. Şimdiyse kadrosuna sevilen bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı. Gelin detaylara geçelim!
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolündeki dizi için çekimler devam ediyor.
Kadroya katılan yeni oyuncu ise Ersin Arıcı oldu.
