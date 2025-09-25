Avatar Serisinin 3. Filmine Az Kaldı! Avatar: Ateş ve Kül’ün Yeni Fragmanı Yayınlandı
2009 yılında vizyona giren Avatar, sinema tarihinde adeta dönüm noktası olmuştu. Görsel efektleri, hikayesi ve yarattığı evrenle yıllarca konuşuldu. Aradan geçen onca zamana rağmen hala en çok anılan yapımlar arasında yerini koruyor. 2022’de gelen devam filmi “Avatar: Suyun Yolu” da büyük bir merakla beklenmiş ve sinemalarda ilgi görmüştü. Şimdi ise sıra serinin üçüncü halkası “Avatar: Ateş ve Kül” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni filmden ikinci fragman yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!
İşte yeni fragman 👇
Vizyon tarihi 19 Aralık olarak duyurulmuştu, şimdiden geri sayım başladı.
