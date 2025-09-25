onedio
Avatar Serisinin 3. Filmine Az Kaldı! Avatar: Ateş ve Kül’ün Yeni Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
25.09.2025 - 17:45

2009 yılında vizyona giren Avatar, sinema tarihinde adeta dönüm noktası olmuştu. Görsel efektleri, hikayesi ve yarattığı evrenle yıllarca konuşuldu. Aradan geçen onca zamana rağmen hala en çok anılan yapımlar arasında yerini koruyor. 2022’de gelen devam filmi “Avatar: Suyun Yolu” da büyük bir merakla beklenmiş ve sinemalarda ilgi görmüştü. Şimdi ise sıra serinin üçüncü halkası “Avatar: Ateş ve Kül” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni filmden ikinci fragman yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte yeni fragman 👇

Vizyon tarihi 19 Aralık olarak duyurulmuştu, şimdiden geri sayım başladı.

Serinin hayranları sosyal medyada fragman sonrası heyecanlarını dile getirdi. Kimi izleyiciler görsel şölenin yine büyüleyici olduğunu söylerken, kimileri de hikayenin nasıl bir yöne evrileceğini merak ediyor. Daha önce olduğu gibi bu filmde de bolca macera ve gizem var. Bakalım “Avatar: Ateş ve Kül”, serinin ilk iki filmi gibi izleyiciyi etkilemeyi başarabilecek mi?

Elif Sude Yenidoğan
