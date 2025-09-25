Belaruslu Anna'yı Canlandıracak Prens'in Hasharia'sı Derya Pınar Ak Direk Dansı Görüntülerini Paylaştı
Prens dizisinde Hasharia karakterini canlandıran ve yeni neslin en beğenilen oyuncularından biri olan Derya Pınar Ak, Sultana filmi için hazırlıklara başladı. Belaruslu Anna karakterine hayat verecek ünlü oyuncu, film için direk dansı eğitimi almaya başladı. Kendini epey geliştiren ünlü oyuncu, direk dansı yaptığı görüntüleri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok yapımda rol alsa da Derya Pınar Ak'ı daha çok Prens'in Hasharia'sı olarak bilip sevdik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu Derya Pınar Ak, Sultana filminde Belaruslu Anna olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Derya Pınar Ak, Instagram hesabından direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın