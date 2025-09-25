onedio
Belaruslu Anna'yı Canlandıracak Prens'in Hasharia'sı Derya Pınar Ak Direk Dansı Görüntülerini Paylaştı

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2025 - 12:21

Prens dizisinde Hasharia karakterini canlandıran ve yeni neslin en beğenilen oyuncularından biri olan Derya Pınar Ak, Sultana filmi için hazırlıklara başladı. Belaruslu Anna karakterine hayat verecek ünlü oyuncu, film için direk dansı eğitimi almaya başladı. Kendini epey geliştiren ünlü oyuncu, direk dansı yaptığı görüntüleri paylaştı.

Pek çok yapımda rol alsa da Derya Pınar Ak'ı daha çok Prens'in Hasharia'sı olarak bilip sevdik.

Karakterle o kadar bütünleşti ki 3. sezonun finalinde yaşananlar bizi bir hayli korkuttu. Ancak izlemeyenlere spoiler olmaması için neler yaşandığını biz söylemeyeceğiz. Siz izleyip, görün.

Güzel oyuncu Derya Pınar Ak, Sultana filminde Belaruslu Anna olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

7 direk dansçısının hikayesini konu alacak filmin hazırlıkları başladı. Derya Pınar Ak da film için direk dansı eğitimlerine başladığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Derya Pınar Ak, Instagram hesabından direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı.

Merve Ersoy
