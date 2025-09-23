onedio
Savunma Sanatı Ustası Ünlü Oyuncu Bruce Lee'nin Nasıl Öldüğü Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 11:37

Dövüş sanatçısı, aktör, yönetmen ve dövüş sanatları filozofu Bruce Lee’nin ölüm nedeni yıllar sonra aydınlatıldı. Peki, popüler kültürün en büyük ikonlarından biri olan Lee neden sadece 32 yaşında hayata veda etti?

Kaynak: https://nypost.com/2022/11/21/bruce-l...
Hareketlerini ekrandan takip etmekte zorlandığımız Bruce Lee, 20 Temmuz 1973’te, yalnızca 32 yaşındayken hayatını kaybetti.

Lee’nin ölümü yıllardır tartışmalı bir konu. Resmî rapora göre, 20 Temmuz 1973’te baş ağrısı için aldığı bir ağrı kesici ilacın yan etkisi sonucu beyin ödemi (beyinde sıvı birikmesi) geçirerek hayatını kaybetti.

Ancak yıllar boyunca birçok farklı iddia ortaya atıldı:

  • İlaç alerjisi,

  • Aşırı sıcak nedeniyle sıvı kaybı,

  • Zehirlenme teorileri,

  • Ya da gizemli bir suikast.

Ancak uzmanlar, Lee’nin ölümünün ardındaki gizem perdesini araladı.

Doktorlar, Bruce Lee’nin ölümüne yol açan beyin ödeminin ardındaki gizemi çözdüklerine inanıyor.

Clinical Kidney Journal’da yayımlanan bir makalede, Bruce Lee’nin ölümüne hiponatremi (aşırı su içmeye bağlı vücuttaki sodyum düşüklüğü) sebep olabileceği ileri sürüldü.

Hiponatremi, vücuttaki sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesi durumudur. Normalde sodyum, hücrelerimizdeki sıvı dengesini korur. Eğer çok fazla su içilirse, kandaki sodyum yoğunluğu azalır ve bu da hücrelerin şişmesine neden olur. Beyin hücreleri şiştiğinde ise beyin ödemi ortaya çıkar; bu da baş ağrısı, bulantı, nöbetler ve hatta ani ölümle sonuçlanabilir.

Bu yüzden uzmanlar, Lee'nin “sudan öldüğünü”, yani ölüm nedeninin aslında aşırı su tüketimine bağlı gelişen hiponatremi olabileceğini ileri sürüyor.

Lee’nin:

  • Çok fazla sıvı tüketmesi,

  • Aynı dönemde sıkı bir diyet uygulaması,

  • Böbreklerin fazla suyu atmasını zorlaştıran ilaçlar kullanması,

  • hiponatremi riskini artırmış olabilir.

İlginç olan, bu teorinin Lee’nin “Be water, my friend” (Su gibi ol dostum) sözüyle ironik bir bağ kurularak sıkça anılması...

Araştırmacılar, Clinical Kidney Journal dergisinde yayımlanan makalede, ‘Bruce Lee’nin ölüm nedeninin böbreklerin fazla suyu atamaması olduğunu düşünüyoruz’ ifadelerine yer verdi. 

İronik bir şekilde, Lee ‘Su gibi ol, dostum’ sözüyle ün kazanmıştı; ancak görünüşe göre fazla su, onun ölümüne yol açtı.

