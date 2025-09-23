Savunma Sanatı Ustası Ünlü Oyuncu Bruce Lee'nin Nasıl Öldüğü Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Clinical Kidney Journal’da yayımlanan bir makalede, Bruce Lee’nin ölümüne hiponatremi (aşırı su içmeye bağlı vücuttaki sodyum düşüklüğü) sebep olabileceği ileri sürüldü.

Hiponatremi, vücuttaki sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesi durumudur. Normalde sodyum, hücrelerimizdeki sıvı dengesini korur. Eğer çok fazla su içilirse, kandaki sodyum yoğunluğu azalır ve bu da hücrelerin şişmesine neden olur. Beyin hücreleri şiştiğinde ise beyin ödemi ortaya çıkar; bu da baş ağrısı, bulantı, nöbetler ve hatta ani ölümle sonuçlanabilir.