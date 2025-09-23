Savunma Sanatı Ustası Ünlü Oyuncu Bruce Lee'nin Nasıl Öldüğü Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Dövüş sanatçısı, aktör, yönetmen ve dövüş sanatları filozofu Bruce Lee’nin ölüm nedeni yıllar sonra aydınlatıldı. Peki, popüler kültürün en büyük ikonlarından biri olan Lee neden sadece 32 yaşında hayata veda etti?
Hareketlerini ekrandan takip etmekte zorlandığımız Bruce Lee, 20 Temmuz 1973’te, yalnızca 32 yaşındayken hayatını kaybetti.
Doktorlar, Bruce Lee’nin ölümüne yol açan beyin ödeminin ardındaki gizemi çözdüklerine inanıyor.
Bu yüzden uzmanlar, Lee'nin “sudan öldüğünü”, yani ölüm nedeninin aslında aşırı su tüketimine bağlı gelişen hiponatremi olabileceğini ileri sürüyor.
İlginç olan, bu teorinin Lee’nin “Be water, my friend” (Su gibi ol dostum) sözüyle ironik bir bağ kurularak sıkça anılması...
