Melania Trump'ın İngiltere Ziyaretindeki Şapka Tercihi 'Cenazeye mi Gidiyorsun?' Dedirtti

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere’ye gerçekleştirdikleri iki günlük resmi ziyarette birçok dikkat çekici ana imza attı. Ancak tüm gündem, Melania Trump’ın devasa şapkasının gölgesinde kaldı. First Lady’nin sıra dışı moda tercihi, sosyal medyada kullanıcılar için kısa sürede bir mizah malzemesine dönüştü.