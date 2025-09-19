Melania Trump'ın İngiltere Ziyaretindeki Şapka Tercihi 'Cenazeye mi Gidiyorsun?' Dedirtti
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere’ye gerçekleştirdikleri iki günlük resmi ziyarette birçok dikkat çekici ana imza attı. Ancak tüm gündem, Melania Trump’ın devasa şapkasının gölgesinde kaldı. First Lady’nin sıra dışı moda tercihi, sosyal medyada kullanıcılar için kısa sürede bir mizah malzemesine dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’ye yapılan devlet ziyaretinde diplomasi ikinci planda kalırken, Melania Trump’ın gri takımı ve yüzünü gölgeleyen mor şapkası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davet boyunca yüzünü adeta gizemli bir sır gibi saklayan Melania Trump, bizlere“Acaba gerçekten o mu?” sorusunu bile düşündürttü.
Melania Trump, elbette photoshoplardan da nasibini aldı...
"Melania Trump anne-gemisine geri çağırılıyor."
Lambader olmadığı kalmıştı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada ayrıca "Donald Trump'ı küçük düşürmek için bilinçli yapıyor" yorumları da yapıldı.
Siz kendisinin kombinini nasıl buldunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İçerik Editörü
Tüm içerikleri
Yorum Yazın