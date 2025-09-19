onedio
Melania Trump'ın İngiltere Ziyaretindeki Şapka Tercihi 'Cenazeye mi Gidiyorsun?' Dedirtti

Donald Trump
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 12:19

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere’ye gerçekleştirdikleri iki günlük resmi ziyarette birçok dikkat çekici ana imza attı. Ancak tüm gündem, Melania Trump’ın devasa şapkasının gölgesinde kaldı. First Lady’nin sıra dışı moda tercihi, sosyal medyada kullanıcılar için kısa sürede bir mizah malzemesine dönüştü.

İngiltere’ye yapılan devlet ziyaretinde diplomasi ikinci planda kalırken, Melania Trump’ın gri takımı ve yüzünü gölgeleyen mor şapkası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

ABD First Lady’si Melania Trump, eşi Donald Trump ile katıldığı İngiltere devlet ziyaretinde zarif tarzıyla ilgi odağı oldu. Gri takımıyla kombinlediği, yüzünü büyük ölçüde kapatan mor şapkası ise hem dikkatleri üzerine çekti hem de sosyal medyada mizah konusu oldu.

Davet boyunca yüzünü adeta gizemli bir sır gibi saklayan Melania Trump, bizlere“Acaba gerçekten o mu?” sorusunu bile düşündürttü.

First Lady’nin dev şapkası için “Tanık Koruma Programı’na katılmış gibi” yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar da “Uyku moduna geçmiş, yeniden başlatılması gerekiyor” dedi.

Melania Trump, elbette photoshoplardan da nasibini aldı...

twitter.com

"Melania Trump anne-gemisine geri çağırılıyor."

twitter.com

Lambader olmadığı kalmıştı...

twitter.com
Sosyal medyada ayrıca "Donald Trump'ı küçük düşürmek için bilinçli yapıyor" yorumları da yapıldı.

Siz kendisinin kombinini nasıl buldunuz?

