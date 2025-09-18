Melania Trump’ın Taktığı Kemer Hangi Renk? First Lady’nin Kemerinin Rengi Tartışma Yarattı
2015 yılında interneti kasıp kavuran “bu elbise mavi mi siyah mı” ve “bu elbise beyaz mı altın rengi mi” tartışmalarından tam 10 yıl sonra sosyal medyada yeni bir renk tartışması başladı. Bu kez bu tartışmalı ürünün sahibi ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a ait. First Lady’nin, Windsor Kalesi'nde düzenlenen bir devlet ziyafetinde taktığı kemerin rengi sosyal medyanın yeni tartışması oldu.
Peki sizce Melania Trump’ın taktığı kemer pembe mi yoksa lila mı?
ABD Başkanı Donald ile Windsor Kalesi'nde düzenlenen bir devlet ziyafetine katılan First Lady Melania Trump’un taktığı kemer sosyal medyayı ikiye böldü.
Siz ne düşünüyorsunuz: Melania’nın kemeri hangi renk?
2015 yılının internet fenomeni elbise rengi tartışması gündeme geldi.
Bu arada; resmi kaynaklar Melania Trump'un kemerinin LİLA olduğunu söylüyor.
