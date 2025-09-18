onedio
Melania Trump’ın Taktığı Kemer Hangi Renk? First Lady’nin Kemerinin Rengi Tartışma Yarattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2025 - 18:19 Son Güncelleme: 18.09.2025 - 18:57

2015 yılında interneti kasıp kavuran “bu elbise mavi mi siyah mı” ve “bu elbise beyaz mı altın rengi mi” tartışmalarından tam 10 yıl sonra sosyal medyada yeni bir renk tartışması başladı. Bu kez bu tartışmalı ürünün sahibi ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a ait. First Lady’nin, Windsor Kalesi'nde düzenlenen bir devlet ziyafetinde taktığı kemerin rengi sosyal medyanın yeni tartışması oldu. 

Peki sizce Melania Trump’ın taktığı kemer pembe mi yoksa lila mı?

ABD Başkanı Donald ile Windsor Kalesi'nde düzenlenen bir devlet ziyafetine katılan First Lady Melania Trump’un taktığı kemer sosyal medyayı ikiye böldü.

Yemekten çekilen fotoğrafların internette yayınlanmasının ardından, Melania'nın kıyafetinin renginin birkaç fotoğrafta farklı görünmesi kafa karışıklığına yol açtı. Birçok kişi, Melania'nın Carolina Herrera imzalı elbise ve kemer kombinasyonunun bazı açılardan pembe, bazılarından ise daha soluk (lila) göründüğünü söyledi.

Siz ne düşünüyorsunuz: Melania’nın kemeri hangi renk?

2015 yılının internet fenomeni elbise rengi tartışması gündeme geldi.

Melania'nın elbisesi etrafındaki tartışma, 2015 yılında interneti iki bölen elbisenin rengiyle ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Bu durum ilk olarak, arkadaşları arasında bir tartışmaya yol açan giysi hakkında yardım istemek için Tumblr'a başvuran bir blog yazarı tarafından fark edilmişti.

Bu arada; resmi kaynaklar Melania Trump'un kemerinin LİLA olduğunu söylüyor.

