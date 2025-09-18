Baba Vanga’nın 2026 Kehanetleri Ortaya Çıktı: Dünyaya Uzay Gemisi Gelecek, Uzaylılar İnsanlarla Temas Kuracak!
Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları ve Covid-19 salgınının olacağını önceden tahmin etmesiyle bilinen Baba Vanga’nın 2026 yılı kehanetleri de gündem oldu. Bulgaristan doğumlu kahin olduğu iddia edilen Baba Vanga'ya göre 2026 yılı çok daha felaketlerle dolu olacak.
Yapay zekanın tam anlamıyla kontrolü ele alacağını iddia eden Baba Vanga, Kasım 2026'da devasa bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceğini ve insanlıkla ilk teması kuracağını öne sürdü.
Baba Vanga, 11 Ağustos 1996’da gerçekleşen kendi ölümünü dahi doğru bilmişti!
Uzaylılar Kasım 2026’da dünyaya gelip insanlıkla ilk temasını kuracak!
2026’da da depremler durmayacak, iklim krizlerinden gezegen sarsılacak!
Rusya ile Amerika arasında doğrudan çatışma yaşanacak iddiası!
Yapay Zeka insan yaşamını kökünden değiştirecek.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
