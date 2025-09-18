Baba Vanga’nın 2026 Kehanetleri Ortaya Çıktı: Dünyaya Uzay Gemisi Gelecek, Uzaylılar İnsanlarla Temas Kuracak!

Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları ve Covid-19 salgınının olacağını önceden tahmin etmesiyle bilinen Baba Vanga’nın 2026 yılı kehanetleri de gündem oldu. Bulgaristan doğumlu kahin olduğu iddia edilen Baba Vanga'ya göre 2026 yılı çok daha felaketlerle dolu olacak.

Yapay zekanın tam anlamıyla kontrolü ele alacağını iddia eden Baba Vanga, Kasım 2026'da devasa bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceğini ve insanlıkla ilk teması kuracağını öne sürdü.