Haberler
Gündem
Baba Vanga’nın 2026 Kehanetleri Ortaya Çıktı: Dünyaya Uzay Gemisi Gelecek, Uzaylılar İnsanlarla Temas Kuracak!

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
18.09.2025 - 17:19

Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları ve Covid-19 salgınının olacağını önceden tahmin etmesiyle bilinen Baba Vanga’nın 2026 yılı kehanetleri de gündem oldu. Bulgaristan doğumlu kahin olduğu iddia edilen Baba Vanga'ya göre 2026 yılı çok daha felaketlerle dolu olacak. 

Yapay zekanın tam anlamıyla kontrolü ele alacağını iddia eden Baba Vanga, Kasım 2026'da devasa bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceğini ve insanlıkla ilk teması kuracağını öne sürdü.

Baba Vanga, 11 Ağustos 1996’da gerçekleşen kendi ölümünü dahi doğru bilmişti!

Ünlü kahin Baba Vanga, takipçileri tarafından Princess Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları ve Covid-19 pandemisi gibi olayları önceden bildiğine inanılan, Bulgaristan doğumlu gizemli bir figür. 

Vanga'nın kehanetleri, şaşırtıcı bir şekilde doğru çıkmasıyla biliniyor ve 2025 yılı için yaptığı öngörüler, günümüzdeki gelişmelerle tekinsiz bir şekilde örtüşüyor.

11 Ağustos 1996'da gerçekleşen kendi ölümünü dahi doğru bir şekilde tahmin eden Vanga'nın 2026 yılı kehanetleri de ortaya çıktı.

Baba Vanga’nın en çarpıcı kehanetlerinden biri Kasım 2026'da gerçekleşecek bir olay. Baba Vanga, dev bir uzay gemisinin Dünya atmosferine girmesi ve insanlıkla ilk kez temas kurmasını bekliyor. (Görüntü Yapay Zeka ile üretildi.)

Önümüzdeki yıllarda, ardı ardına meydana gelecek depremler, volkanik patlamalar ve iklim krizleri ile gezegenimiz sarsılabilir. Bu felaketlerin sonucunda, dünya topraklarının yaklaşık %7 ila %8'inin ciddi hasar göreceği, ekosistemlerin ve hayati altyapıların yok olacağı tahmin ediliyor. (Görüntü Yapay Zeka ile üretildi.)

Vanga'nın kehanetlerine göre 2026 yılı küresel güçler arasındaki gerilimin doruğa ulaşacağı bir dönemi işaret ediyor. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesiyle başlayacak bu süreçte, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında doğrudan bir çatışma yaşanacağı öne sürülüyor.

2026'da yapay zekanın kontrolü tamamen ele geçireceği ve insan yaşamını kökten değiştireceği düşünülüyor. İnsanların işlerini, sosyal ilişkilerini ve hatta yaşam tarzlarını robotlara bırakacağı bir gelecek tasvir ediliyor. (Görüntü Yapay Zeka ile üretildi.)

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
