Yeni Flört Teorisi Ortalığı Karıştırdı: Erkeklerden Nefret Eden Kadınlar Aslında Hayatınızın Partneri Olabilir

Sosyal medyada yeni bir flört teorisi ortalığı karıştırdı. Erkeklerden “nefret ettiğini” söyleyen kadınların, aslında ilişki konusunda en sadık ve güvenilir kişiler olabileceği iddia ediliyor. Bu kadınlar hayatlarına aldıkları kişiye karşı son derece seçici ve özenli davranıyor; kolay kolay güvenmiyor ama bir kez verdiklerinde tüm bağlılıklarını ortaya koyuyorlar. Peki bu teori doğru olabilir mi, yoksa sadece sosyal medyanın yeni tartışma malzemesi mi?