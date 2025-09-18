onedio
Yeni Flört Teorisi Ortalığı Karıştırdı: Erkeklerden Nefret Eden Kadınlar Aslında Hayatınızın Partneri Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 15:49

Sosyal medyada yeni bir flört teorisi ortalığı karıştırdı. Erkeklerden “nefret ettiğini” söyleyen kadınların, aslında ilişki konusunda en sadık ve güvenilir kişiler olabileceği iddia ediliyor. Bu kadınlar hayatlarına aldıkları kişiye karşı son derece seçici ve özenli davranıyor; kolay kolay güvenmiyor ama bir kez verdiklerinde tüm bağlılıklarını ortaya koyuyorlar. Peki bu teori doğru olabilir mi, yoksa sadece sosyal medyanın yeni tartışma malzemesi mi?

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/17/lifesty...
Yeni bir flört teorisi ortalığı fena karıştırdı.

İddialara göre, erkeklerden hoşlanmadığını ya da “nefret ettiğini” açıkça dile getiren kadınlar, aslında en güvenilir ve en değerli partnerler olabilir.

“Eğer erkekleri sevmeyen bir kadının kalbini kazanabiliyorsan, işte o zaman gerçekten hayat boyu güvendesin. Çünkü bu kadınlar herkese kapalıdır ama seçtikleri kişiye karşı bambaşka davranırlar.”

White’a göre bu durum bir çeşit filtreleme mekanizması. Yani bu kadınlar, genel olarak erkeklere dair olumsuz bir bakışa sahip olsa da, hayatlarına aldıkları tek kişiye karşı fazlasıyla sevgi dolu, sadık ve özenli olabiliyorlar.

