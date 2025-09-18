onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Herkeste Kalıcı Bir Yara Bırakıyorlar: En Düşüncesiz 5 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 13:56

Astrolojiye göre her burcun kendine özgü davranış biçimleri var. Bazıları fazlasıyla duyarlı ve empatikken, bazıları da farkında olmadan kırıcı ya da umursamaz olabiliyor. İşte çoğu zaman “en düşüncesiz” olarak anılan burçlar...

Koç Burcu

Koç burcu hızlı karar vermeyi sever, sabırsızdır ve genelde önce söyler sonra düşünür. İçtenlikli oldukları için aslında kötü niyetli değildirler; fakat öfke ya da aceleyle söyledikleri sözler karşı tarafı kolayca incitebilir.

Yay Burcu

Yay burçları dobra ve patavatsız yönleriyle bilinir. Düşündüklerini filtresiz bir şekilde söylemeleri, çevresindekilere karşı düşüncesiz gibi görünmelerine neden olur. Onlar için “doğrusu bu” demek önemlidir ama bu yaklaşım bazen kırıcı olabilir.

İkizler Burcu

İkizler burcu enerjik ve değişken yapısıyla dikkat çeker. Ancak aynı zamanda dikkati kolayca dağılır, birine önem verdiğini söylerken ertesi gün unutabilir. Bu da özellikle yakın ilişkilerde “umursamaz” bir tavır gibi algılanabilir.

Kova Burcu

Bağımsız ruhlu Kovalar, bireyselliği ilişkilerinin önüne koyabilir. Mantık odaklı oldukları için karşısındakinin duygularını gözden kaçırabilir ve bu da onları zaman zaman düşüncesiz gösterir.

Oğlak Burcu

Soğukkanlı ve mesafeli tavırlarıyla bilinen Oğlak burcu, duygularını ifade etmede zorlanır. İş odaklı yaklaşımları, karşısındaki kişinin hassasiyetini görmezden geliyormuş gibi algılanabilir.

