Herkeste Kalıcı Bir Yara Bırakıyorlar: En Düşüncesiz 5 Burç

Yay burçları dobra ve patavatsız yönleriyle bilinir. Düşündüklerini filtresiz bir şekilde söylemeleri, çevresindekilere karşı düşüncesiz gibi görünmelerine neden olur. Onlar için “doğrusu bu” demek önemlidir ama bu yaklaşım bazen kırıcı olabilir.