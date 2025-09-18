onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Shakhtar Donetsk’in Türk Teknik Direktörü Arda Turan’dan Beşiktaş Maçının Şifrelerini Maçkolik'e Anlattı

Shakhtar Donetsk’in Türk Teknik Direktörü Arda Turan’dan Beşiktaş Maçının Şifrelerini Maçkolik'e Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 12:21

Shakhtar Donetsk’in Türk teknik direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş karşısında sahaya koydukları taktikleri Maçkolik’e anlattı. Turan, maç boyunca uyguladıkları planları ve oyuncularına verdiği talimatları detaylarıyla paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile karşılaşan Shakhtar Donetsk’in genç teknik direktörü Arda Turan, Maçkolik’e verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile karşılaşan Shakhtar Donetsk’in genç teknik direktörü Arda Turan, Maçkolik’e verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Engin Kehale ile Yüz Yüze programına katılan Turan, taktik tahtasında Kara Kartal’a karşı uyguladığı planı detaylı bir şekilde anlattı.

"Bizim birinci kuralımız..."

"Bizim birinci kuralımız..."

Arda Turan, Beşiktaş karşısında sahaya koydukları oyun planını şu sözlerle özetledi:

“Beşiktaş maçında iyi analiz yaptık ve oyuncularımız bunu çok iyi uyguladı. Bir defa bizim başlama vuruşunda birinci kuralımız Paulista, Uduokhai ve Jurasek’i kendi sahamıza getirmiyoruz. Çünkü biz o alanda 8’e 6 oynamak istiyoruz maksimum. Bu çok önemli.”

Tammy Abraham detayı

Tammy Abraham detayı

Shakhtar’ın hücum planına değinen genç teknik adam, rakip baskısına göre esneklik gösterdiklerini vurguladı:

“Biz maçın başında uzun vuracaktık aslında. Baskıyı görmeyince kalecimize seslendik. Matviyenko ile birlikte küçük üçgenler kurarak Abraham’ın da tam hazır olmamasını bildiğimizden rahat çıktık.”

"Küçük üçgenler hazırladık..."

"Küçük üçgenler hazırladık..."

Orta saha kurgusunda özel bir plana işaret eden Turan, şunları söyledi:

“Takımımızın 6 numarasının tek görevi vardı. Rafa Silva’yı taşımak. Eğer Rafa, Gomes’i bırakırsa devamında dripling üzeri pasla orta sahadan çıkmak istiyorduk. 6 numaramızın Rafa ve Abraham’ın dibinde değil, hemen önünde yer almasını planladım. Yoksa aralarında kalacaktı. Matviyenko, Sudakov ve Gomes ile orada küçük üçgenler için hazırlık yaptık.”

"Bunlar prensip!"

"Bunlar prensip!"

Kanat organizasyonlarına dair dikkat çeken bir detayı da paylaşan Turan:

“Bir başka detay daha var. Ne zaman Matviyenko Rafa Silva’nın baskısından kurtulur o zaman sol bekimiz Pedrinho, Rashica’nın arkasına sarkar, aksi durumda sol bekimiz yerinde kaldı. Bunlar prensip.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyunun kritik anlarında teknik adamların yaptığı hatalara değinen Turan,

Oyunun kritik anlarında teknik adamların yaptığı hatalara değinen Turan,

“Bazen teknik adamlar 10 kişi kalan rakibi açamadıkları için sitem ediyorlar. Tabii açamazsın. Neden? Senin sayısal fazlalık yapabilmen için dripling ve savunma arkası koşusu yapman lazım. Kendine alan açman için bu çok önemli.” dedi.

Vodafone Park atmosferine özel bir vurgu yapan genç teknik adam, oyuncularına verdiği mesajı şöyle aktardı:

Vodafone Park atmosferine özel bir vurgu yapan genç teknik adam, oyuncularına verdiği mesajı şöyle aktardı:

“Oyunculara 'Beşiktaş durumundan bağımsız İnönü’de mutlaka 10-20 dakika iyi oynayacak. En iyi takımı da buraya getirseniz oynayacaklar' dedim.” 

'Kendi sistemime aşığım!'

Son olarak kendi futbol anlayışına dair duygusal bir itirafta bulunan Turan:

“Bazen çok duygusal olabiliyorum. Bazen maçta kendimi kaybedebiliyorum. Çünkü kendi sistemime çok aşığım.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın