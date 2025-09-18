Shakhtar Donetsk’in Türk Teknik Direktörü Arda Turan’dan Beşiktaş Maçının Şifrelerini Maçkolik'e Anlattı

Arda Turan, Beşiktaş karşısında sahaya koydukları oyun planını şu sözlerle özetledi:

“Beşiktaş maçında iyi analiz yaptık ve oyuncularımız bunu çok iyi uyguladı. Bir defa bizim başlama vuruşunda birinci kuralımız Paulista, Uduokhai ve Jurasek’i kendi sahamıza getirmiyoruz. Çünkü biz o alanda 8’e 6 oynamak istiyoruz maksimum. Bu çok önemli.”