Eski Kuşak Gibi Düşünmüyorlar: Z Kuşağı Bu Meslek Gruplarından Kaçıyor

Eski Kuşak Gibi Düşünmüyorlar: Z Kuşağı Bu Meslek Gruplarından Kaçıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 08:48

Artık Z kuşağı için iş seçimi sadece maaştan ibaret değil. Düşük ücret, yoğun tempo ve katı kuralların hâkim olduğu meslekler gençlerin radarında bile yok. Önceki kuşakların “mecburiyet” diye kabul ettiği işlere sırt çeviren gençler, kendi değerlerini bilerek daha esnek, adil ve saygılı bir çalışma düzeni arıyor.

İşte detaylar...

Z kuşağı artık iş seçiminde eski nesillerin izlediği yoldan gitmiyor.

Z kuşağı artık iş seçiminde eski nesillerin izlediği yoldan gitmiyor.

Düşük maaş, katı çalışma saatleri ve ilerleme şansı sunmayan işlere mesafeli yaklaşan gençler, kariyerlerini farklı şekilde şekillendiriyor. Uzmanlara göre bu tavır, “tembellik” değil; aksine kendi değerini bilmenin bir yansıması.

Neden Kaçıyorlar?

ABD’de yapılan araştırmalar, çalışan bağlılığının son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini ortaya koyuyor. Özellikle 35 yaş altı çalışanlarda bağlılık ciddi şekilde düşmüş durumda. Z kuşağı ise “bir şekilde katlanılır” denilen işlere artık sıcak bakmıyor. Daha esnek, daha adil ve daha saygılı çalışma ortamları talep ediyorlar.

Gençlerin Uzak Durduğu İşler

Gençlerin Uzak Durduğu İşler

İş danışmanı Abigail Wright, gençlerin büyük kısmının şu işlerden uzak durduğunu söylüyor:

  • Perakende ve yiyecek-içecek sektörü

  • Çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri

  • Depo ve ağır işçilik

  • Katı kurallı ofis işleri

  • Sadece primle çalışan satış pozisyonları

  • Ücretsiz stajlar

Bu işler, düşük ücret, yoğun tempo ve prestij eksikliği nedeniyle artık cazibesini kaybetmiş durumda.

Gelecek Ne Gösteriyor?

Gelecek Ne Gösteriyor?

Uzmanlara göre, önümüzdeki yıllarda esneklik ve ruh sağlığını önemseyen işyerleri gençler için daha cazip olacak. Ücret konusunda şeffaf olmayan ve beklentileri karşılamayan şirketler ise yüksek çalışan kaybı yaşayabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
