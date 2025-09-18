Eski Kuşak Gibi Düşünmüyorlar: Z Kuşağı Bu Meslek Gruplarından Kaçıyor
Kaynak: https://www.newsweek.com/these-are-jo...
Artık Z kuşağı için iş seçimi sadece maaştan ibaret değil. Düşük ücret, yoğun tempo ve katı kuralların hâkim olduğu meslekler gençlerin radarında bile yok. Önceki kuşakların “mecburiyet” diye kabul ettiği işlere sırt çeviren gençler, kendi değerlerini bilerek daha esnek, adil ve saygılı bir çalışma düzeni arıyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Z kuşağı artık iş seçiminde eski nesillerin izlediği yoldan gitmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden Kaçıyorlar?
Gençlerin Uzak Durduğu İşler
Gelecek Ne Gösteriyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın