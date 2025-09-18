Eski Kuşak Gibi Düşünmüyorlar: Z Kuşağı Bu Meslek Gruplarından Kaçıyor

Artık Z kuşağı için iş seçimi sadece maaştan ibaret değil. Düşük ücret, yoğun tempo ve katı kuralların hâkim olduğu meslekler gençlerin radarında bile yok. Önceki kuşakların “mecburiyet” diye kabul ettiği işlere sırt çeviren gençler, kendi değerlerini bilerek daha esnek, adil ve saygılı bir çalışma düzeni arıyor.

İşte detaylar...