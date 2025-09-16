onedio
iOS 26 Yayınlandı: Telefonu Cayır Cayır Yananlardan Telefonu Androide Dönenlere iOS 26 Yorumları

iOS 26 Yayınlandı: Telefonu Cayır Cayır Yananlardan Telefonu Androide Dönenlere iOS 26 Yorumları

iOS
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 11:31

Apple’ın “radikal” değişiklikler sunduğunu iddia ettiği iOS 26 güncellemesi, yayınlandığı andan itibaren tüm dünyanın gündemine oturdu. Ekranda “cam tasarım” anlayışına geçen Apple, birçok kullanıcıya daha önce hiç yaşamadıkları bir deneyim sundu. Ancak bu deneyim herkes için aynı değildi: Kimi kullanıcılar telefonlarının cayır cayır yandığını söylerken, kimileri iOS 26’yı Android telefonlara benzetmekten geri durmadı. İşte sosyal medyada gündem olan o ilk tepkiler...

iOS 26 dün akşam itibarıyla kullanıma sunuldu.

Apple'ın 'radikal' değişiklikler olduğunu öne sürdüğü bu büyük güncelleme sonrası tüm dünyanın gündemine oturdu. Ekranda 'cam tasarıma' geçen Apple, birçok kullanıcıya daha önce hiç görmedikleri bir deneyim yaşattı.

Güncelleme sonrası telefonu cayır cayır yananlar da vardı, Android telefonlara benzetenler de... İşte iOS 26 güncellemesine gelen ilk tepkiler!

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com
twitter.com

twitter.com
twitter.com

"iOS 26'nın hissettirdiği..."

twitter.com
"iPhone 13'üme iOS 26 yükledim"

twitter.com

"iOS 26'ya güncelledim ve artık telefonumdan nefret ediyorum. Tam bir saçmalık gibi görünüyor."

twitter.com

