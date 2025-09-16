iOS 26 Yayınlandı: Telefonu Cayır Cayır Yananlardan Telefonu Androide Dönenlere iOS 26 Yorumları
Apple’ın “radikal” değişiklikler sunduğunu iddia ettiği iOS 26 güncellemesi, yayınlandığı andan itibaren tüm dünyanın gündemine oturdu. Ekranda “cam tasarım” anlayışına geçen Apple, birçok kullanıcıya daha önce hiç yaşamadıkları bir deneyim sundu. Ancak bu deneyim herkes için aynı değildi: Kimi kullanıcılar telefonlarının cayır cayır yandığını söylerken, kimileri iOS 26’yı Android telefonlara benzetmekten geri durmadı. İşte sosyal medyada gündem olan o ilk tepkiler...
iOS 26 dün akşam itibarıyla kullanıma sunuldu.
"iOS 26'nın hissettirdiği..."
"iPhone 13'üme iOS 26 yükledim"
"iOS 26'ya güncelledim ve artık telefonumdan nefret ediyorum. Tam bir saçmalık gibi görünüyor."
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
