Her Şeye Karşı Sağduyu Geliştiriyorlar: En Mantıklı 3 Burç

Her Şeye Karşı Sağduyu Geliştiriyorlar: En Mantıklı 3 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 09:32

Mantıklı olmak, yalnızca soğukkanlı kalmak değil; aynı zamanda olaylara geniş bir pencereden bakabilmek demek. Kimileri kriz anında paniğe kapılırken, bazı burçlar adeta sağduyunun vücut bulmuş hali gibi hareket eder. Kararlarını duygularına teslim etmez, akılcı yaklaşımıyla en karmaşık durumlarda bile doğru yolu bulur. İşte en mantıklı 3 burç!

Başak Burcu

Başak Burcu

Detaycılığı ve analitik düşünme yeteneğiyle tanınan Başak burçları, olaylara her zaman mantık çerçevesinde yaklaşır. Acele kararlar vermez, önce artılarını eksilerini tartar. Bu yönleriyle hem iş hayatında hem özel yaşamda kriz anlarını yönetmekte oldukça başarılıdırlar.

Oğlak Burcu

Disiplinli yapısıyla öne çıkan Oğlak burçları, duygusal karmaşalara pek kapılmaz. Planlı hareket etmeyi severler ve attıkları her adımda uzun vadeli düşünürler. Bu yüzden etraflarında “akıl danışılan” kişi olarak görülmeleri hiç de şaşırtıcı değildir.

Kova Burcu

Kova Burcu

Kova burçlarının mantığı, onların özgün bakış açılarıyla birleştiğinde ortaya son derece güçlü bir analiz yeteneği çıkar. Olaylara objektif yaklaşır, duygulardan çok aklıyla hareket eder. Çoğu zaman çevresindeki insanların göremediği çözüm yollarını bulmaları da bundandır.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
