24 Yaşında Gibi Göründüğünü Söyleyen 29 Yaşındaki Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Geçtiğimiz saatlerde bir X kullanıcısı, yaşından daha genç göründüğünü söyleyerek iki tane fotoğraf paylaştı. 29 yaşında olduğu halde 24 yaşında gibi göründüğünü öne süren kullanıcı, sosyal medyada viral oldu.

Diğer kullanıcılar ise ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcının genç göründüğünü söylerken bir kısım da 'Ne alaka yahu?' demekten kendini alamadı.