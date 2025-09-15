onedio
24 Yaşında Gibi Göründüğünü Söyleyen 29 Yaşındaki Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 22:50

Geçtiğimiz saatlerde bir X kullanıcısı, yaşından daha genç göründüğünü söyleyerek iki tane fotoğraf paylaştı. 29 yaşında olduğu halde 24 yaşında gibi göründüğünü öne süren kullanıcı, sosyal medyada viral oldu.

Diğer kullanıcılar ise ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcının genç göründüğünü söylerken bir kısım da 'Ne alaka yahu?' demekten kendini alamadı.

Paylaşım şöyleydi:

Genç göründüğünü söyleyen kadın sosyal medyayı ikiye böldü.

"Öyle olmaz, böyle olur!" diyenler de vardı.

Sizce yaşını gösteriyor mu?

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
