"Önce Fiziksel Sonra Cinsel Saldırı...": Siri Uygulaması Sayesinde Hayatı Kurtulan Kadın

'Ne yapacağımı bilmiyordum, sürekli bayılıyordum. Tek düşündüğüm şey küçük kızım ve onun için hayatta kalmamdı. Telefonuma bağırdım ve şans eseri Siri polisle bağlantı kurdu. Hayatımı kurtardılar.'

Olay yerine polis ekiplerinin ulaşması yaklaşık 20 dakika sürdü ve saldırgan evde kaldı. Emma-Louise, panik ve çaresizlik içinde teknolojiyi kullanmaya çalıştığını belirtti:

'Her şey çok hızlı oldu. Alexa’ya ve telefonuma bağırıyordum, çalışıp çalışmayacağını bilmiyordum. Sadece çaresizlikten denedim. Telefonum köşedeydi ama bağlandı ve polis geldi.'

Saldırgan, daha sonra suçunu kabul etti ve Preston Crown Court’ta geçtiğimiz ay (14 Ağustos) 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 6 yıl 4 ay hapis ve 3 yıl denetimli serbestlikten oluşuyor.