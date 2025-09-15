onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Önce Fiziksel Sonra Cinsel Saldırı...": Siri Uygulaması Sayesinde Hayatı Kurtulan Kadın

"Önce Fiziksel Sonra Cinsel Saldırı...": Siri Uygulaması Sayesinde Hayatı Kurtulan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 21:24

Evinin içinde kabusa dönüşen bir gecede hayatta kalma mücadelesi veren Emma-Louise Kelly, çaresizlik içinde iPhone’unun Siri özelliğine seslendi. Siri polis kuvvetlerine ulaşarak kadının hayatını kurtardı.

İşte detaylar...

Önemli uyarı: İçeriğin devamında olaya dair bazı tetikleyici unsurlar bulunabilir. Eğer etkileneceğinizi düşünüyorsanız okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçen hafta ITV’nin *Good Morning Britain* programında Emma-Louise Kelly, eski partnerinin saldırısı sırasında Siri sayesinde nasıl kurtulduğunu anlattı.

Geçen hafta ITV’nin *Good Morning Britain* programında Emma-Louise Kelly, eski partnerinin saldırısı sırasında Siri sayesinde nasıl kurtulduğunu anlattı.

Emma-Louise, o gece her şeyin normal başladığını söyledi.

'Bir randevu gecesi için dışarı çıktık ve her şey çok iyiydi. O arabayı almak için evine gitti, sonra arkadaşlarımızla buluşmak için geri döndü ve o andan itibaren tamamen değişti.'

Gecenin ilerleyen saatlerinde partnerinin kıskanç ve kontrolcü davranışları şiddetlenmeye başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde partnerinin kıskanç ve kontrolcü davranışları şiddetlenmeye başladı.

Emma-Louise, bu noktada evine tek başına dönmeye karar verdiğini belirtti. Ancak eve vardığında partneri önce sözlü, ardından fiziksel olarak saldırmaya başladı:

'Beni yumrukluyor, tekmeliyor, boğazımı sıkıyordu; bayılana kadar devam etti. Ardından cinsel saldırı da oldu. Her şey korkunçtu.'

Saldırı sırasında, aklına sadece küçük kızı geldi. Hayatta kalabilmek için çareyi telefonu ile yardım çağırmakta buldu.

Saldırı sırasında, aklına sadece küçük kızı geldi. Hayatta kalabilmek için çareyi telefonu ile yardım çağırmakta buldu.

'Ne yapacağımı bilmiyordum, sürekli bayılıyordum. Tek düşündüğüm şey küçük kızım ve onun için hayatta kalmamdı. Telefonuma bağırdım ve şans eseri Siri polisle bağlantı kurdu. Hayatımı kurtardılar.'

Olay yerine polis ekiplerinin ulaşması yaklaşık 20 dakika sürdü ve saldırgan evde kaldı. Emma-Louise, panik ve çaresizlik içinde teknolojiyi kullanmaya çalıştığını belirtti:

'Her şey çok hızlı oldu. Alexa’ya ve telefonuma bağırıyordum, çalışıp çalışmayacağını bilmiyordum. Sadece çaresizlikten denedim. Telefonum köşedeydi ama bağlandı ve polis geldi.'

Saldırgan, daha sonra suçunu kabul etti ve Preston Crown Court’ta geçtiğimiz ay (14 Ağustos) 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 6 yıl 4 ay hapis ve 3 yıl denetimli serbestlikten oluşuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın