"Önce Fiziksel Sonra Cinsel Saldırı...": Siri Uygulaması Sayesinde Hayatı Kurtulan Kadın
Evinin içinde kabusa dönüşen bir gecede hayatta kalma mücadelesi veren Emma-Louise Kelly, çaresizlik içinde iPhone’unun Siri özelliğine seslendi. Siri polis kuvvetlerine ulaşarak kadının hayatını kurtardı.
İşte detaylar...
Önemli uyarı: İçeriğin devamında olaya dair bazı tetikleyici unsurlar bulunabilir. Eğer etkileneceğinizi düşünüyorsanız okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
Geçen hafta ITV’nin *Good Morning Britain* programında Emma-Louise Kelly, eski partnerinin saldırısı sırasında Siri sayesinde nasıl kurtulduğunu anlattı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde partnerinin kıskanç ve kontrolcü davranışları şiddetlenmeye başladı.
Saldırı sırasında, aklına sadece küçük kızı geldi. Hayatta kalabilmek için çareyi telefonu ile yardım çağırmakta buldu.
