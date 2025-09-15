onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kendilerinden Başkasını Düşünmüyorlar: En Vicdansız 5 Burç!

Kendilerinden Başkasını Düşünmüyorlar: En Vicdansız 5 Burç!

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 20:26

Hayatta bazı insanlar vardır; ne kadar yakın olursanız olun, kararlarını ve davranışlarını kendi çıkarları ve istekleri etrafında şekillendirirler. İşte gökyüzünde bu özelliğiyle öne çıkan, en vicdansız 5 burç!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep Burcu

Derin ve yoğun bir kişilik. İntikam duygusu güçlüdür ve bazen kendi çıkarları için başkalarının duygularını hiçe sayabilir. İnsanları analiz etme becerisi yüksek, bu da onları soğukkanlı ve planlı bir şekilde hareket eden biri yapar.

Oğlak Burcu

Hedeflerine ulaşmak için oldukça disiplinli ve kararlıdır. Duygusal bağlar çoğu zaman ikinci planda kalır. Kendi yolunda ilerlerken kimseyi incitmekten çekinmez; gerektiğinde sert kararlar alabilir.

Koç Burcu

Koç Burcu

Doğal lider ve mücadeleci. Hızlı hareket eder ve bazen düşünmeden karar verir. Empati konusunda zayıf kalabilir; kendi istediğini elde etmek için başkalarının hislerini göz ardı edebilir.

Kova Burcu

Kova Burcu

Özgürlüklerine düşkün ve mantık odaklıdır. İnsan ilişkilerinde mesafeli olabilir ve duygusal durumları önemsemeyebilir. Vicdanını zorlayan durumlarda genellikle soyut mantığıyla hareket eder.

İkizler Burcu

Çevik ve zeki, ancak değişken ruh halleri onları bazen çıkarcı gösterebilir. İstediklerini elde etmek için gerektiğinde manipülatif davranabilir ve duygusal bağları hafife alabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ekrem yerke

Bu Dünya'da doğan, bu türden atraksiyonlara inanan ve savunanların tümü vicdansız sevimsiz salak tiplerdir desem olur mu? Olmaz. O zaman bu salakça burç yoru... Devamını Gör