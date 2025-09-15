onedio
Havuza Girmesiyle Fark Etti: İki Yaşındaki Oğlunun Kanser Olduğunu Öğrenen Kadın O Acı Dolu Süreci Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 18:44

İki yaşındaki oğlunun ilk kez havuza girdiği gün başlayan eğlence, kısa sürede kabusa dönüştü. Küçük Jonah, yüzmenin ardından şiddetli karın ağrıları ve topallamayla karşı karşıya kaldı. Annesi Deborah Rowe, başlangıçta bunun küçük bir rahatsızlık olduğunu düşünse de yapılan teşhisler sonrası iki yaşındaki minik çocuğun kanser olduğu ortaya çıktı.

İki yaşındaki Jonah, ailesiyle ilk kez havuza gittiği günün ardından çığlık atmaya başladı.

Küçük çocuğu hemen hastaneye götüren annesi Deborah, başlangıçta bunun sadece bir kramp olabileceğini düşündü. Ama doktorların söyledikleri haber her şeyi değiştirdi. Küçük çocuğun yüksek riskli, 4. evre nöroblastom, yani sinir dokusunun nadir ve ciddi bir kanseri olduğu ortaya çıktı.

Annesi, duygularını şu şekilde paylaştı:

“Oğlumla yüzmeye gitmek istedim, ailecek güzel bir aktivite olur diye düşündüm. Küçük can simidini takıp suyla oynarken çok eğleniyordu. Eve dönerken tekrar gitmek için sabırsızlanıyordu. Ama sonraki günlerde garip davranmaya başladı, topallayarak yürüyordu. İlk başta kramp sandım; meğer durum çok daha ciddiymiş” dedi.

Başta küçük bir rahatsızlık gibi görünen durum hızla kötüleşti.

Jonah, dört gün boyunca tuvalete gidemedi ve her saat başı dayanılmaz ağrılarla uyandı. İlk hastane ziyareti sonrası doktor büyüme ağrısı veya bir virüs olabileceğini söyledi; ama Jonah’ın ateşi yoktu ve yemek de yemiyordu.

Deborah, “Bu benim oğlum değildi, bir şeyler ciddi şekilde yanlış gidiyordu” diye belirtti.

Çocuk, yedi saat süren bir ameliyat geçirdi.

Şu anda yoğun kemoterapi görüyor, ama hastalık hala etkili. Kanser, kafatasına, uyluklarına, bacaklarına ve omuriliğine kadar yayılmış durumda. Ayrıca saçlarının yaklaşık yüzde 90’ını kaybetti.

Deborah, ebeveynlere önemli bir uyarıda bulunuyor: “Gece terlemeleri, karın ağrısı ve topallama gibi belirtileri sakın küçümsemeyin. Bu, hayat ve ölüm meselesi olabilir. Bu tür kanserler, çoğu çocuk hastalığıyla karışabildiği için teşhisi zor.”

