Havuza Girmesiyle Fark Etti: İki Yaşındaki Oğlunun Kanser Olduğunu Öğrenen Kadın O Acı Dolu Süreci Anlattı
İki yaşındaki oğlunun ilk kez havuza girdiği gün başlayan eğlence, kısa sürede kabusa dönüştü. Küçük Jonah, yüzmenin ardından şiddetli karın ağrıları ve topallamayla karşı karşıya kaldı. Annesi Deborah Rowe, başlangıçta bunun küçük bir rahatsızlık olduğunu düşünse de yapılan teşhisler sonrası iki yaşındaki minik çocuğun kanser olduğu ortaya çıktı.
İki yaşındaki Jonah, ailesiyle ilk kez havuza gittiği günün ardından çığlık atmaya başladı.
Annesi, duygularını şu şekilde paylaştı:
Başta küçük bir rahatsızlık gibi görünen durum hızla kötüleşti.
Çocuk, yedi saat süren bir ameliyat geçirdi.
