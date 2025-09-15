onedio
Zekalarıyla Her İşten Sıyrılabiliyorlar: En Kurnaz 5 Burç!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 16:18

Astrolojide bazı burçlar, yalnızca zekâlarıyla değil, aynı zamanda stratejik hamleleriyle de ön plana çıkar. Onlar için hayat bir satranç tahtası gibidir; doğru hamleyi doğru zamanda yaparak her durumdan avantajlı çıkmayı başarırlar. İşte zekâlarıyla her işten sıyrılabilen en kurnaz 5 burç...

Akrep Burcu

Akrep burçları, keskin sezgileriyle bilinir. Karşısındaki insanın niyetini kısa sürede anlayabilen bu burç, stratejik düşünme konusunda rakipsizdir. Planlarını uzun vadeli kurar ve kimseye fark ettirmeden ilerler.

İkizler Burcu

Hızlı düşünen, çevik zekâlı ve iletişim ustası olan İkizler, bulunduğu ortamda kolayca hâkimiyet kurabilir. Duruma göre anında yön değiştirebilmesi, onları en kurnaz burçlardan biri yapar.

Oğlak Burcu

Disiplinli yapısıyla bilinen Oğlak, aslında işin perde arkasında oldukça hesaplıdır. Her adımını önceden düşünür ve çoğu zaman kimsenin fark etmediği ince detayları lehine çevirir. Sessiz ama son derece kurnaz bir burçtur.

Terazi Burcu

Terazi burçları adalet ve dengeyi sever gibi görünse de gerektiğinde diplomatik zekâlarını oldukça kurnazca kullanabilir. İnsan ilişkilerinde arabulucu gibi davranarak aslında çoğu zaman kendi istediklerini elde ederler.

Yengeç Burcu

Duygusal yönleri ön planda olsa da Yengeç burçlarının içsel zekâsı yadsınamaz. Karşısındakinin zayıf noktalarını fark edip gerektiğinde bu bilgiyi lehine kullanabilmeleri onları sürpriz şekilde kurnaz kılar.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
