Ton Balığı Yerine Kedi Maması Yiyor: Varlık İçinde Yokluk Çekmeyi Seçen Cimri Milyonerin İlginç Hayatı
Serveti milyonları bulan Aimee Elizabeth aşırı tutumlu yaşam tarzıyla herkesi hayrete düşürüyor. Lüks içinde yaşaması beklenirken faturalarından tasarruf etmek için soğuk duş alıyor, konuklarına ise ton balığı yerine kedi maması ikram ediyor. “Dünyanın en cimri milyoneri” olarak anılan Aimee, sıradışı yöntemleriyle adeta varlık içinde yokluk çekmeyi tercih ediyor.
Aimee Elizabeth, Las Vegas’ta yaşayan ve yaklaşık 4,4 milyon sterlinlik serveti olduğu bilinen bir iş insanı.
TLC’de yayımlanan Extreme Cheapskates programına katılan 54 yaşındaki Aimee’nin yaşam tarzı, birçok kişiyi dumur ediyor desek abartmayız.
Aimee’nin masrafları oldukça kısıtlı.
Konforlu bir evi olsa da, bu ev eski eşi Michael Murrey’den kendisine kalmış.
Gösterişli bir yaşam yerine basitliği tercih eden Aimee, 17 yıllık arabasını kullanmaya devam ediyor.
Aimee’nin bu yaşam tarzı çevresindekilere kimi zaman tuhaf ve hatta rahatsız edici gelse de, o bundan hiç rahatsız değil.
