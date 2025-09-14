onedio
Ton Balığı Yerine Kedi Maması Yiyor: Varlık İçinde Yokluk Çekmeyi Seçen Cimri Milyonerin İlginç Hayatı

Metehan Bozkurt
14.09.2025 - 15:17

Serveti milyonları bulan Aimee Elizabeth aşırı tutumlu yaşam tarzıyla herkesi hayrete düşürüyor. Lüks içinde yaşaması beklenirken faturalarından tasarruf etmek için soğuk duş alıyor, konuklarına ise ton balığı yerine kedi maması ikram ediyor. “Dünyanın en cimri milyoneri” olarak anılan Aimee, sıradışı yöntemleriyle adeta varlık içinde yokluk çekmeyi tercih ediyor.

Aimee Elizabeth, Las Vegas’ta yaşayan ve yaklaşık 4,4 milyon sterlinlik serveti olduğu bilinen bir iş insanı.

Ancak bankadaki tüm varlığına rağmen, kendisini “dünyanın en cimri milyonerlerinden biri” olarak tanımlıyor.

TLC’de yayımlanan Extreme Cheapskates programına katılan 54 yaşındaki Aimee’nin yaşam tarzı, birçok kişiyi dumur ediyor desek abartmayız.

Aimee, faturalarından tasarruf etmek için soğuk duş alıyor, evinde yalnızca tek bir bıçağı bulunuyor ve konuklarına ton balığı yerine kedi maması servis edebiliyor.

Aimee’nin masrafları oldukça kısıtlı.

Suyunu günde sadece 20 dakika açıyor, bulaşıklarını neredeyse parçalanmak üzere olan bir süngerle yıkıyor ve aylık bütçesini 1000 doların altında tutmayı başarıyor. Bu alışkanlıkları sayesinde yılda yaklaşık 160 bin sterlin tasarruf ettiğini söylüyor.

Konforlu bir evi olsa da, bu ev eski eşi Michael Murrey’den kendisine kalmış.

Aimee, bahçe işlerini ve ev temizliğini de hâlâ eski eşine yaptırıyor. Onun için bu durum hem ücretsiz iş gücü hem de 'spor' anlamına geliyor.

Gösterişli bir yaşam yerine basitliği tercih eden Aimee, 17 yıllık arabasını kullanmaya devam ediyor.

Los Angeles’a iş seyahatlerinde dahi uçağa binmek yerine arabasıyla gidiyor.

Aimee’nin bu yaşam tarzı çevresindekilere kimi zaman tuhaf ve hatta rahatsız edici gelse de, o bundan hiç rahatsız değil.

“İnsanları kızdırdığını biliyorum ama umurumda değil. Çünkü ben para biriktiriyorum. Eğer bunu anlamıyorsanız, sizinle konuşacak ortak bir dilim yok.”

Onun katı tasarruf anlayışı, lüks içinde yaşayan birçok kişiye ilginç bir zıtlık sunuyor. Servet sahibi olmak, her zaman savurgan yaşamak anlamına gelmiyor.

