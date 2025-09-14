onedio
Eski Gizli Servis Ajanı, Asla Hayatınıza Almamanız Gereken 3 İnsan Tipini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2025 - 13:44

Eski ABD Gizli Servis ajanı Evy Poumpouras, hayatınızı olumsuz etkileyebilecek insan tiplerini açıkladı. Drama yaratan, sürekli çatışma içinde olan ve şikayet eden kişilerden uzak durmanın önemine değinen Poumpouras, deneyimlerinden yola çıkarak basit ama etkili bir uyarı paylaştı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
Eski ABD Gizli Servis ajanı ve eğitimli sorgu uzmanı Evy Poumpouras, hayatınızda bulunmaması gereken üç insan tipi olduğunu açıkladı.

Evy, aynı zamanda televizyon yorumcusu, gazeteci ve yazar olarak tanınıyor. Columbia Üniversitesi’nde Adli Psikoloji ve Gazetecilik alanlarında yüksek lisans derecelerine sahip olan Poumpouras, ayrıca Savunma Bakanlığı Poligraf Enstitüsü mezunu olarak yalan tespiti, insan davranışı ve bilişsel etki üzerine eğitim aldı.

BBC Maestro’ya konuşan Evy, izleyicilere günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri basit ama etkili bir tavsiye paylaştı.

İşte uzak durmanız gereken 3 insan tipi...

1. Sürekli drama yaratan kişiler:

Evy, “Bu insanlar sürekli bir şeylerin yanlış olduğunu düşünür, bir şekilde sürekli bir mesele içindedir. ‘Bu benim sorunum değil’ diye düşünebilirsiniz, ama yanlış. Drama, etrafa yayılır ve sizi de etkiler. Eğer sürekli bir volkan gibi öfkeli ve gerginlerse, bu enerji sizin de hayatınıza sızar” diyor.

2. Sürekli çatışma arayan kişiler:

Bu kişilerle ilgili Evy, “Herkesle sorun yaşarlar ve çatışmadan beslenirler. ‘Ben çatışmayı sevmem’ derler ama bir bakarsınız sürekli bir tartışmanın içindedirler. Bu davranış biçimi, onların hayatlarının kalıcı bir parçasıdır” yorumunu yapıyor.

3. Şikayet eden ve başkalarını suçlayan kişiler:

Evy, Gizli Servis’te şikayet dinleyecek zamanın olmadığını vurguluyor: “Sürekli başkalarını suçlayan insanlar sorumluluk almaz. Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, bu tür insanların enerjisi sizi geriye çeker. Her şeyin başkasının suçu olduğunu düşünen biri, kendi hayatını kontrol edemez ve sürekli dış etkenlerin kurbanı olur.”

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
