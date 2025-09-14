Eski Gizli Servis Ajanı, Asla Hayatınıza Almamanız Gereken 3 İnsan Tipini Açıkladı

İşte uzak durmanız gereken 3 insan tipi...

1. Sürekli drama yaratan kişiler:

Evy, “Bu insanlar sürekli bir şeylerin yanlış olduğunu düşünür, bir şekilde sürekli bir mesele içindedir. ‘Bu benim sorunum değil’ diye düşünebilirsiniz, ama yanlış. Drama, etrafa yayılır ve sizi de etkiler. Eğer sürekli bir volkan gibi öfkeli ve gerginlerse, bu enerji sizin de hayatınıza sızar” diyor.

2. Sürekli çatışma arayan kişiler:

Bu kişilerle ilgili Evy, “Herkesle sorun yaşarlar ve çatışmadan beslenirler. ‘Ben çatışmayı sevmem’ derler ama bir bakarsınız sürekli bir tartışmanın içindedirler. Bu davranış biçimi, onların hayatlarının kalıcı bir parçasıdır” yorumunu yapıyor.

3. Şikayet eden ve başkalarını suçlayan kişiler:

Evy, Gizli Servis’te şikayet dinleyecek zamanın olmadığını vurguluyor: “Sürekli başkalarını suçlayan insanlar sorumluluk almaz. Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, bu tür insanların enerjisi sizi geriye çeker. Her şeyin başkasının suçu olduğunu düşünen biri, kendi hayatını kontrol edemez ve sürekli dış etkenlerin kurbanı olur.”