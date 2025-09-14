Eski Nişanlısına Aldığı Yüzükle Tekrardan Başka Birisine Evlilik Teklifi Eden Adam
Bir kadının TikTok’ta paylaştığı bir video sosyal medyayı karıştırdı. Anlattığına göre kız kardeşinin eski nişanlısı, yeni sevgilisine evlenme teklif ederken yeni bir yüzük almak yerine kız kardeşine verdiği nişan yüzüğünü aynen kullandı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kadın, TikTok’ta paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın, "Yüzüğü yeniden kullandığını fark edince şok olduk” sözleriyle durumu anlattı.
Peki yüzüğü eski nişanlısından nasıl almış dersiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın