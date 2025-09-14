onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Eski Nişanlısına Aldığı Yüzükle Tekrardan Başka Birisine Evlilik Teklifi Eden Adam

Eski Nişanlısına Aldığı Yüzükle Tekrardan Başka Birisine Evlilik Teklifi Eden Adam

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.09.2025 - 10:29

Bir kadının TikTok’ta paylaştığı bir video sosyal medyayı karıştırdı. Anlattığına göre kız kardeşinin eski nişanlısı, yeni sevgilisine evlenme teklif ederken yeni bir yüzük almak yerine kız kardeşine verdiği nişan yüzüğünü aynen kullandı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir kadın, TikTok’ta paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu.

Bir kadın, TikTok’ta paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem oldu.

Anlattığına göre kız kardeşinin eski sevgilisi, yeni sevgilisine evlenme teklif ederken başka bir yüzük almak yerine aynı nişan yüzüğünü kullandı.

Kadın, "Yüzüğü yeniden kullandığını fark edince şok olduk” sözleriyle durumu anlattı.

Kadın, "Yüzüğü yeniden kullandığını fark edince şok olduk” sözleriyle durumu anlattı.

Paylaşılan fotoğraflarda hem kız kardeşinin parmağındaki yüzük hem de yeni nişanlının parmağındaki aynı yüzük yan yana gösterildi.

Peki yüzüğü eski nişanlısından nasıl almış dersiniz?

Peki yüzüğü eski nişanlısından nasıl almış dersiniz?

Videoyu paylaşan kadın, “O yüzüğü kız kardeşimin parmağından uykusunda çıkarmış. Kardeşim de kavga etmeyip çıkıp gitmeyi tercih etti.” dedi.

Peki siz bu durumda ne yapardınız? Haydi yorumlara!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın