article/comments
article/share
"Bilgisayarı Fırlatmak İstiyorlar": Genç Çalışanların En Çok Canını Sıkan 10 Küçük Stres

z kuşağı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.09.2025 - 14:45

Genç çalışanlar iş gününü mahveden küçük ama yıpratıcı streslerle boğuşuyor. WiFi’nin kopmasından son dakika görevlerine, gereksiz toplantılardan kamera açma baskısına kadar günlük iş hayatında karşılaştıkları minik sorunlar, zaman zaman bilgisayarı fırlatma isteğine bile yol açabiliyor. İşte genç profesyonellerin en çok canını sıkan 10 küçük stres…

Genç çalışanların büyük bir bölümü, iş günleri boyunca karşılaştıkları küçük ama bunaltıcı streslerle başa çıkmaya çalışıyor.

Araştırmalara göre, bu yaş grubundaki çalışanların neredeyse tamamı, günlük iş yaşamında sıkça yaşanan minik streslerle boğuşuyor.

Yeni bir araştırma, genç çalışanların %94’ünün iş yerinde önemsiz görünen ama moral bozan durumlarla karşılaştığını ortaya koyuyor.

Bunun neredeyse yarısı (%49) bu tür stresleri her gün yaşıyor. Daha da dikkat çekici olanı, %8’i bir Slack mesajının öfke patlaması yaratabileceğini söylerken, %12’si zaman zaman bilgisayarını pencereden fırlatma hayali kuruyor.

Genç Çalışanların En Çok Canını Sıkan 10 Küçük Stres

  • WiFi’nin kopması (%24)

  • Acil olmayan son dakika işler (%23)

  • Toplantının e-posta ile halledilebileceği durumlar (%21)

  • Çalışırken birinin sürekli göz hapsinde olması (%20)

  • Son dakika “hızlı” toplantı davetleri (%19)

  • Sinir bozan e-postalar (%18)

  • Video görüşmelerde kamera açma baskısı (%13)

  • İş arkadaşlarının isimlerini unutmak (%12)

  • Video toplantılarındaki küçük konuşmalar (%11)

  • Kontrolsüz grup sohbetleri (%10)

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
