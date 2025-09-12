onedio
İlişki Koçu, Kadınların Neden Kısa Boylu Erkekleri Reddettiğini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.09.2025 - 12:02

Boy çoğu zaman göz ardı edilemeyecek bir özellik. Bazı kadınlar için kendinden uzun bir erkekle olmak sadece estetik değil; güven, statü ve çekicilikle doğrudan bağlantılı. İngiltere ve ABD’de kısa boylu erkekler hala ciddi bir toplumsal önyargıyla karşı karşıya. Peki, neden kadınlar kısa erkekleri genellikle göz ardı ediyor?

İşte detaylar...

İngiltere ve Batı ülkelerinde kısa boylu erkekler ciddi bir “boy ayrımcılığı” ile karşı karşıya.

Çevrim içi tanışma uygulamaları verileri de bunu doğruluyor. Kadınların yaklaşık %50’si kendilerinden uzun erkekleri tercih ediyor.

Öte yandan, minimum 183 cm boy istiyor. Bu kriteri karşılayan erkekler uygulamalarda %40 daha fazla eşleşme alıyor. Oysa İngiltere ve ABD’de erkeklerin ortalama boyu 175 cm.

Heteroseksüel çiftlerin yalnızca %4’ünde erkek, kadından daha kısa oluyor.

Bir kadının boy tercihinin sadece fiziksel olmadığını söylemek mümkün. Kadınlar, boy olarak kendilerinden uzun erkeklerin yanında daha güvende ve korunmuş hissediyor. Tarih boyunca erkekler fiziksel koruma sağladığı ve sosyal statü sembolü olarak algılandığı için, boy uzunluğu bilinçaltında çekicilik kriteri haline gelmiş.

Bazı araştırmalar, kısa erkeklerin boylarını telafi etmek için agresif ve iddialı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Kadınlar, bu durumu bazen “Napolyon kompleksi” olarak tanımlıyor. Ancak istatistikler, kısa erkeklerin evlendiğinde genellikle daha uzun süreli ve mutlu evlilikler yaptığını gösteriyor.

Kadınların Kısa Erkekleri Tercih Etmeme Sebepleri

Kadınlar genellikle şu gerekçelerle kısa erkekleri tercih etmiyor:

  • Kendini kadın gibi hissetmeme: Uzun erkeklerin yanında fiziksel olarak daha korunmuş hissetmek.

  • Ödün verilemeyen kriter: Kısa boy, bazı kadınlar için aşırı önemli ve diğer özellikler ikinci planda kalıyor.

  • Toplumsal algılar ve mizah: Kısa erkekler sosyal medyada bile espri konusu olabiliyor.

  • Fiziksel uyumsuzluk: Bir erkek kısa olduğunda, birlikte yürümek veya öpüşmek doğal hissettirmiyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
