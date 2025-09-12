İlişki Koçu, Kadınların Neden Kısa Boylu Erkekleri Reddettiğini Açıkladı

Bir kadının boy tercihinin sadece fiziksel olmadığını söylemek mümkün. Kadınlar, boy olarak kendilerinden uzun erkeklerin yanında daha güvende ve korunmuş hissediyor. Tarih boyunca erkekler fiziksel koruma sağladığı ve sosyal statü sembolü olarak algılandığı için, boy uzunluğu bilinçaltında çekicilik kriteri haline gelmiş.

Bazı araştırmalar, kısa erkeklerin boylarını telafi etmek için agresif ve iddialı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Kadınlar, bu durumu bazen “Napolyon kompleksi” olarak tanımlıyor. Ancak istatistikler, kısa erkeklerin evlendiğinde genellikle daha uzun süreli ve mutlu evlilikler yaptığını gösteriyor.