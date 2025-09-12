Bilim Dünyasında Bir İlk: Gözle Görülebilen Zaman Kristali Hayata Geçirildi

LCD ekranlarda da karşımıza çıkan bu maddeler, hem sıvı hem de kristal özellikleri taşıyor. Araştırmacılar, sıvı kristali boya kaplı cam plakalar arasına yerleştirdi. Belirli ışık türleri gönderildiğinde boya molekülleri yön değiştirerek sıvı kristale baskı uyguladı ve bu baskı, kristal içinde birbirini tetikleyen kıvrımlar yarattı. Sonuçta ışık ve sıcaklık değişimlerine rağmen saatlerce süren tekrar eden renkli desenler ortaya çıktı.

Zaman Kristali Nedir?

Zaman kristalleri ilk olarak 2012’de Nobel ödüllü fizikçi Frank Wilczek tarafından öngörülmüş, ancak doğa yasalarını ihlal edebileceği düşüncesiyle uzun süre tartışma yaratmıştı. 2016’da ise ABD’li bir araştırma ekibi tarafından deneysel olarak gözlemlendi.

Normal kristaller, atomların uzayda düzenli bir kafes oluşturmasıyla bilinirken, zaman kristalleri yalnızca uzayda değil, zamanda da tekrar eden bir yapıya sahiptir. Yani bu parçacıklar, çevreden bağımsız olarak kendi ritimlerinde salınımlar yapar.