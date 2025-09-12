onedio
Bilim Dünyasında Bir İlk: Gözle Görülebilen Zaman Kristali Hayata Geçirildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
12.09.2025 - 07:30

Bilim dünyasında heyecan uyandıran bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, tarihte ilk kez çıplak gözle fark edilebilen bir zaman kristali üretmeyi başardı.

Fizik dünyasında çığır açan bir gelişmeye imza atıldı.

İlk kez, çıplak gözle görülebilen bir zaman kristali üretildi. Neon renklerde dalgalı çizgiler halinde kendini gösteren bu özel yapı, bilim insanlarının uzun süredir teorik olarak üzerinde çalıştığı bir fenomeni gerçeğe taşıdı.

Colorado Boulder Üniversitesi’nden Hanqing Zhao ve Ivan Smalyukh’un yürüttüğü deneylerde sıvı kristaller kullanıldı.

LCD ekranlarda da karşımıza çıkan bu maddeler, hem sıvı hem de kristal özellikleri taşıyor. Araştırmacılar, sıvı kristali boya kaplı cam plakalar arasına yerleştirdi. Belirli ışık türleri gönderildiğinde boya molekülleri yön değiştirerek sıvı kristale baskı uyguladı ve bu baskı, kristal içinde birbirini tetikleyen kıvrımlar yarattı. Sonuçta ışık ve sıcaklık değişimlerine rağmen saatlerce süren tekrar eden renkli desenler ortaya çıktı.

Zaman Kristali Nedir?

Zaman kristalleri ilk olarak 2012’de Nobel ödüllü fizikçi Frank Wilczek tarafından öngörülmüş, ancak doğa yasalarını ihlal edebileceği düşüncesiyle uzun süre tartışma yaratmıştı. 2016’da ise ABD’li bir araştırma ekibi tarafından deneysel olarak gözlemlendi.

Normal kristaller, atomların uzayda düzenli bir kafes oluşturmasıyla bilinirken, zaman kristalleri yalnızca uzayda değil, zamanda da tekrar eden bir yapıya sahiptir. Yani bu parçacıklar, çevreden bağımsız olarak kendi ritimlerinde salınımlar yapar.

Yeni Teknolojilerin Yolunu Açabilir

Araştırma, zaman kristali tanımının tüm kriterlerini karşılıyor. Ancak uzmanlar, farklı koşullarda bu kristallerin yeni özellikler gösterebileceğini, tanımın gelecekte genişleyebileceğini belirtiyor.

Bilim insanlarına göre bu keşif, yalnızca temel bilim açısından değil, geleceğin teknolojileri için de büyük bir potansiyel taşıyor. Özellikle kuantum bilgi işleme, enerji verimliliği ve yeni nesil malzeme teknolojilerinde zaman kristallerinin önemli bir rol üstlenebileceği düşünülüyor.

Metehan Bozkurt
